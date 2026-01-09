黃偉哲批營養午餐免費「炫富」 蔣萬安駁：是我們的責任

台北市長蔣萬安日前宣布營養午餐免費後，各縣市紛紛跟進，但台南市長黃偉哲昨天卻開砲北市「炫富」、「豬門酒肉臭」。蔣萬安今（9）天上午出席里長座談，會前受訪時也做出最新回應，強調投資下一代就是投資台灣的未來，「所以這並非炫富，而是我們的責任」。

黃偉哲昨天表示，營養午餐免費政策原本應鎖定低收入戶、中低收入戶或經濟困難的家庭，但目前多數縣市如今採取全免未排富的做法，質疑背後可能存在選舉考量，更批北市用這種方式宣布營養午餐免費政策是「朱門酒肉臭，路有凍死骨」，且南部很多重大建設都才剛開始，要跟進這樣的政策實在相當辛苦。

廣告 廣告

蔣萬安則坦言， 台北市雖然是都會區，外界看到部分居民是高所得，但台北同時也是全國物價和生活成本最高的城市，所以在光鮮亮麗的背後，其實是家長們精打細算的日常。他也強調，自己常說投資在下一代、投資在孩子身上，就是投資台灣的未來，「所以這不是炫富，這是我們的責任」。

另外，新北市長侯友宜昨天呼籲中央幫忙，針對營養午餐提出統一政策，不過行政院表示，因為新版財劃法導致中央財政大幅削弱，今年預計舉債3000億元，沒有餘裕協助地方。對此，蔣萬安認為，中央和地方應該是夥伴關係，所以地方政府的意見，中央應該要聽進去。

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

新竹市也跟進！ 高虹安宣布115學年起國中小營養午餐全額補助

營養午餐免費再＋1！ 張麗善：咬緊牙根舉債也要照顧雲林孩子

區桂芝罵北一女學生「腦殘」 教育部：將介入了解