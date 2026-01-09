黃偉哲批營養午餐免費「炫富」 蔣萬安：這是我們的責任

黃偉哲指營養午餐免費「北炫富南痛苦」，蔣萬安回應，這是我們的責任。（圖：台北市政府官網）

台北市長蔣萬安日前宣布台北市國中小營養午餐全面免費，儘管台中、高雄、基隆等縣市跟進，但台南市長黃偉哲卻認為「北炫富南痛苦」。對此，台北市長蔣萬安今天（9日）強調，「這不是炫富，是我們的責任」。

對於營養午餐免費政策，黃偉哲痛批，台南財政條件與北部縣市差距明顯，「財政條件優渥的縣市，難道要用這種方式來『炫富』嗎？現在已到了『朱門酒肉臭路有凍死屍』的情況了」，未排富就全面實施福利政策，又要來跟其他縣市炫耀，拿了大把的統籌分配稅款，拿去亂花造成別人的困擾。

對於黃偉哲指營養午餐免費是「北炫富南痛苦」，蔣萬安今天參加北投區「里長有約」時指出，北市雖然是都會區，大家看到高所得，但同樣台北市也是全國物價和生活成本最高的城市，所以大家看到光鮮亮麗背後，其實是家長們精打細算的日常，因此他常說投資下一代投資在孩子身上，就是投資台灣的未來，「這不是炫富，是我們的責任」。

蔣萬安日前宣布國、中小營養午餐全面免費，部分縣市無法跟進，行政院發言人李慧芝昨天表示，因新版財劃法，導致中央財政大幅削弱，今年預計舉債3000億元，沒有餘裕協助地方。對此，蔣萬安指出，中央、地方應該是夥伴關係，所以地方政府的意見中央政府應該聽進去。