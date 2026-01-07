黃偉哲拆除台南共產小紅屋！遭註銷台灣籍教師「爆他被罰1事」下場曝

政治中心／綜合報導

去年因申領中國居住證而遭我國註銷戶籍的教師張立齊，近日再度引發爭議。他於今年1月3日在社群平台上傳一段影片，「台灣人民共產黨」成員於元旦當天在台南新營地區升起五星旗，並齊唱中國國歌《義勇軍進行曲》。影片曝光後隨即在網路上掀起軒然大波，大批網友湧入撻伐。台南市長黃偉哲6日則在社群平台上傳一張照片，只見怪手拆除團體使用的鐵皮屋，並簡短寫下「拆了」。對此，張立齊也在抖音平台上傳影片回應，聲稱除「小紅屋」被拆除外，遭到裁罰新台幣12萬元，相關說法再度引發關注。

黃偉哲拆除「台南共產小紅屋」！遭註銷台灣身分教師「爆他被罰1事」下場曝光

張立齊近日在抖音平台曝光一段影片，內容顯示「台灣人民共產黨」於元旦清晨，在台南市新營地區舉行升旗活動。（圖／翻攝自張立齊@抖音）









根據影片內容，「台灣人民共產黨」成員於元旦清晨聚集在新營一處空地，現場可見紅色鐵皮屋旁豎立旗桿，多人列隊合唱《義勇軍進行曲》，並將五星旗緩緩升起。期間警方透過廣播明確指出，該集會未經核准，已違反《集會遊行法》，要求立即停止違法行為，並依法完成第一次舉牌警告。台南市長黃偉哲6日於Threads發文回應，貼出一張現場照片，只見當時升旗地點旁的紅色鐵皮屋已被怪手拆除，他僅簡短寫下「拆了」二字。貼文發布後不到一小時，便吸引近萬人按讚，網友留言直呼市長作風果斷，「話不多、動作快」。





黃偉哲拆除「台南共產小紅屋」！遭註銷台灣身分教師「爆他被罰1事」下場曝光

黃偉哲6日於Threads貼出一張現場照片，只見當時升旗地點旁的紅色船屋已遭怪手拆除。（圖／翻攝自黃偉哲threads）





隨著涉事鐵皮屋遭到拆除，張立齊隨後也在抖音平台發布影片回應。他在影片中表示，除「小紅屋」被拆除外，同時遭到裁罰新台幣12萬元，並指控台南市長黃偉哲以所謂「非法行政」手段進行打壓。相關影片曝光後，也引來不少網友反諷，有人指出，若類似情況發生在中國，後果恐怕更加嚴重，「要不要在中國升升看中華民國國旗阿」、「如果在中國，你可能就被消失了」相關討論持續在網路上延燒。





黃偉哲拆除「台南共產小紅屋」！遭註銷台灣身分教師「爆他被罰1事」下場曝光

張立齊稱除了「小紅屋」被拆，還被裁罰12萬元。（圖／翻攝自張立齊@抖音）

















