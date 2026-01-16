黃偉哲拜會菲律賓阿克蘭省長 洽談雙邊合作構想

（中央社記者張榮祥台南16日電）台南市長黃偉哲今天拜會菲律賓阿克蘭省長米拉弗洛斯（Jose Enrique M. Miraflores），洽談未來雙邊合作構想。

台南市政府發布新聞稿指出，米拉弗洛斯去年8月造訪台南、兩地締結姊妹市。阿克蘭省同年11月在大台南旅展設攤行銷，黃偉哲則受邀回訪，昨天深夜抵達阿克蘭首府卡利博（Kalibo City）市，今天拜會米拉弗洛斯。

黃偉哲說，這是他就任台南市長後首次造訪菲律賓，希望未來多交流永續觀光發展經驗，且探討文化及實習人才合作可能性，建立互惠夥伴關係。黃偉哲同時邀請阿克蘭省參加今年10月台南市「南瀛國際民俗藝術節」。

米拉弗洛斯也期盼深化雙方觀光、教育及商業等方面合作，他表示，今年是阿克蘭省建省70週年，將有一系列慶祝活動，期待有機會邀請黃偉哲再訪。

市府說明，阿克蘭省位於菲律賓中部，是農業與觀光重鎮，阿克蘭省長灘島（Boracay）以潔白沙灘與碧海藍天享譽國際，每年吸引逾200萬人次旅客造訪，且設定每日遊客總人數限制，以減輕生態環境壓力。（編輯：黃世雅）1150116