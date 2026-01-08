黃偉哲推史上最長寒假工讀計畫 27職缺吸引近150人面試

▲台南市政府提供寒假工讀利多，審件及面試流程快速，面試氣氛熱絡，廣獲青年好評。

【記者 劉秋菊／台南 報導】115年寒假為歷年來最長一次，市長黃偉哲為協助大專青年把握寒假累積職場經驗，市府特別推出「大專青年學生公部門寒假工讀計畫」，釋出19個局處27個工作機會，消息公布後詢問踴躍。今（8）日上午於永華市政中心舉辦現場報名及面試，吸引近150名學子到場爭取機會，現場氣氛熱絡，利多措施廣獲青年好評。

▲研考會彙整19個局處27個工作機會，公告後詢問度超高，吸引近150名學子前來爭取。

廣告 廣告

現場參與面試的青年學子攜帶資料、準備充分，踴躍與各局處面談，展現對公共服務與職場實務的積極態度。有學生分享，第一次參與市府面試感到既緊張又期待，審核及面試流程相當流暢快速，希望能順利應徵上理想職缺，在春節前後的假期充實自己，除了賺取生活費，更期待深入了解政府運作方式，作為未來就業探索的重要參考。

研考會指出，寒假工讀名額計19個局處職缺，包含秘書處、衛生局、農業局、研考會、交通局、都發局、新聞處、經發局、文化局、水利局、教育局、觀旅局、民政局、財稅局、環保局、體育局、社會局、工務局、地政局，工作內容多元，涵蓋行政文書、社群經營、旅遊導覽、防疫行政、資料彙整與政策協力等，讓學生可依自身興趣與專長選擇適合職務，於寒假期間累積實務經驗。

▲台南市政府「大專青年學生公部門寒假工讀計畫」，今(8)日上午辦理現場面試。

黃偉哲市長表示，青年是城市的希望與行動力，臺南市政府持續打造青年友善的公共參與環境，從公部門實習計畫、非暑期工讀到大專市政參訪等，提供多元參與的舞台。面對史上最長寒假，若能妥善規劃，便是青年理解行政運作，同時賺取學費的絕佳時機，市府開放1個月工讀，期盼青年把握良機學習，從了解公共事務走向實踐，未來成為政策共創夥伴。

研考會表示，未來市府將持續擴大青年學子彈性參與公部門事務管道，回應青年兼顧求知與工讀的需求，也讓市政體系能更貼近青年觀點與創意，激發城市治理的新活力。

本次面試媒合錄取結果預計最晚於1月10日公告於研考會官方網站（https://www.rdec.tainan.gov.tw），以及「台南青年資訊平台」臉書粉絲專頁。而用人單位則於當日面試完畢後，另行通知錄取者於1月12日報到進用。(相片臺南市政府研究發展考核委員會提供)