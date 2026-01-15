生活中心／綜合報導

臺南市長期持續推動家貓寵物登記政策，整體執行情形穩定，並逐步展現推動成效。針對近日媒體報導外縣市仍有部分家貓尚未完成寵物登記及晶片植入一事。臺南市動物防疫保護處表示，經查截至115年1月14日止，臺南市民眾飼養之家貓完成寵物登記並植入晶片數量計 9萬餘隻，與農業部112年家戶犬貓調查推估之本市家貓飼養數量大致相符。整體家貓寵物登記率預估已達96%。相較目前全國家貓登記率約91%，臺南市登記情形顯示市民對相關政策具有相當程度的認同與配合。

黃偉哲推家貓登記 台南登記率達96%超全國平均！

黃偉哲推家貓登記，台南登記率達96%超全國平均！（圖／台南市政府）

動保處說明，為持續推廣新飼主辦理家貓寵物登記，市府除於去(114)年4月辦理記者會加強宣導家貓應依法辦理寵物登記外，並推出「寵登送好禮」活動，提升民眾主動登記意願；同時於狂犬病防疫巡迴注射及各項動物保護宣導活動中，結合現場服務持續推廣寵物登記，提供便民管道，降低民眾辦理門檻。



臺南市長黃偉哲強調，家貓寵物登記不僅是法定義務，更是保障動物福利及走失後快速尋回的重要措施，市府將持續透過多元宣導與便民服務推動家貓登記，協助飼主完成登記，以落實源頭管理，共同打造友善動物城市。

