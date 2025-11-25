黃偉哲揚言提告！譴責惡劣造謠：烏樹林大火沒有石棉瓦

台南市後壁區烏樹林暫置場21日晚間發生火警，現場惡臭味撲鼻，至今仍持續悶燒，台南市長黃偉哲宣稱空汙無危害，澄清該處不是網傳的垃圾山，也沒有網傳的石棉瓦，也沒有放任火勢蔓延，還特地臉書發文譴責造謠。

台南市長黃偉哲。（圖／報系資料照）

黃偉哲臉書今（25）日傍晚發文：「譴責惡劣造謠，廢棄物火場並沒有石棉瓦！針對烏樹林廢棄物火場案件，網路有許多不實的傳言，我們要在此鄭重澄清，該案場主要為廢家具、磚瓦、枯枝，並沒有石棉瓦的堆置，所有風災廢棄物我們採分類管理，石棉瓦部分暫置區位於城西焚化爐，請勿再以訛傳訛！」

廣告 廣告

黃偉哲25日發文。（圖／翻攝黃偉哲臉書）

黃偉哲指出：「此外火場周邊地區，環保局也持續監測空氣品質，還有民眾對於健康的疑慮，我們將增設行動醫院並加開場次，提供給民眾來健檢，相關細節與辦法將盡快對外公布。」

黃偉哲25日發文。（圖／翻攝黃偉哲臉書）

黃偉哲並稱：「同時，我們也運用科技救災，無人機結合移動式砲塔，即時影像回傳及紅外線熱顯像掌握火場熱點與濃煙中的狀況，再搭配五用氣體偵測即時監測有害氣體濃度，協助判斷現場環境，大大提升消防同仁的安全與殘火處理的效率。感謝所有前線同仁辛苦的救災，也盼外界勿再轉傳不實謠言，若行為惡劣重大，我們將依法來提告。」

延伸閱讀

台南烏樹林大火5天！黃偉哲辯「空汙無危害」 網炸鍋罵翻

影/烏樹林暫置場悶燒遭傳有大量毒石棉瓦 環保局嚴正澄清