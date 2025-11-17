生活中心／綜合報導

由國家住宅及都市更新中心興辦，位於臺南市東區的「平實安居BC」社會住宅於今（17）日舉辦動土典禮，預計於118年完工，可提供900戶社會住宅。





「平實安居BC」社會住宅由國家住都中心興建，基地坐落於臺南市平實營區市地重劃區範圍內，生活機能豐富，未來可就近搭乘捷運藍線。除國家住都中心興辦的平實安居A、B、C、D，黃偉哲指示市府於平實重劃區內規劃「宜居平實」、「宜居後甲」社會住宅，預計共可取得413戶。

廣告 廣告

黃偉哲攜手中央為東區添社宅 國家住都中心「平實安居BC」今動土

臺南市東區的「平實安居BC」社會住宅於今（17）日舉辦動土典禮（圖／台南市政府）





黃偉哲市長表示，中央地方攜手合作於蛋黃區規劃興辦社會住宅，未來平實重劃區內共可提供1,776戶社會住宅，期望在臺南副都心發展時，能兼顧民眾居住租屋需求，提供弱勢族群合理租金價格，營造更宜居的環境。

市府都市發展局林榮川局長說明，「平實安居BC」位於東區瑞祥街及後甲一路口東北角及西南角，規劃一處托嬰中心，鄰近南紡購物中心、平實公園、高雄榮民總醫院臺南分院，車行約12分鐘可至臺鐵臺南站，步行約10分鐘可到未來將完工的平實轉運站，「平實安居BC」完工後可提供民眾更多居住選擇。

黃偉哲攜手中央為東區添社宅 國家住都中心「平實安居BC」今動土

臺南市東區的「平實安居BC」社會住宅於今（17）日舉辦動土典禮（圖／台南市政府）





市府都市發展局補充，市府興辦「宜居社宅」，除目前已完工並有租戶入住的「宜居仁愛」及「宜居成功」，位於北區的「宜居小東」預計在今（114）年12月對外公告招租，歡迎民眾一同期待及關注相關資訊。

原文出處：黃偉哲攜手中央為東區添社宅 國家住都中心「平實安居BC」今動土

更多民視新聞報導

義披薩老闆喊「愛中國、台灣」又被燒！網揭「恐踩紅線」下場慘了

國土署公告明年租屋補貼新制 新申請案「住這種房」將駁回

南韓物流中心大火狂燒10小時！千萬件庫存付之一炬 坍塌現場曝光

