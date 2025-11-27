生活中心／綜合報導

台南市政府與國科會南科管理局今（27）日在南科管理局員工餐廳舉辦「台南鱻味 魚你共饗」漁產加工品團膳採洽會，媒合南科團膳廠商與台南5家漁產業者合作，盼讓更多上班族在南科園區就能品嚐在地新鮮漁產。台南市長黃偉哲也特別出席活動，邀請各界支持台南優質水產品。

黃偉哲表示，南科是全台灣產值最高的科學園區，台南市的農漁產值六都第一，近年陸續打入日韓、澳洲、新加坡等市場，因此市府也希望提供最好的農漁產品給園區團膳使用。除了知名水果外，台南漁產品質同樣亮眼，其中台灣鯛通過歐洲食品認證、成功外銷，也深受歐洲市場喜愛。

黃偉哲攜手南科推廣台南漁產 虱目魚、鮮蚵有望進入園區團膳

台南漁產變身古早味三杯虱目魚（圖／民視新聞）

黃偉哲指出，台南出產的各項農產品均確保來源可溯，兼顧美味與衛生安全，歡迎南科各公司與團膳業者多採用台南食材，讓最優秀人才吃到最安心、最道地的料理。農業局指出，台南為全台水產重鎮，台灣鯛與虱目魚年產量與產值皆居全國第一，牡蠣產量亦名列前茅。此次採洽會邀請南市區漁會、南縣區漁會、南瀛水產養殖生產合作社、鮮饌國際、漁產運銷公司參與，向團膳業者展示加工品與鮮品，希望擴大南科採購量，提升在地漁產銷售。

台南市政府廳舉辦「台南鱻味 魚你共饗」漁產加工品團膳採洽會（圖／民視新聞）



農業局特別邀請嘉南藥理大學王明煌老師示範「黃金鯛魚塊佐檸檬奶油醬」、「翡翠虱目魚蒸蛋」兩道料理，並由南科員工餐廳廚師搭配廠商加工品烹調6道佳餚，包括鳳梨珍鯛、泰式檸檬鯛魚、脆皮鮮蚵、咕咾虱目魚塊、大埤酸菜蚵、三杯虱目魚等，色香味俱全，獲得現場好評。今日的團膳採洽會有多家南科團膳廠商出席洽詢。國科會南部科學園區管理局副局長林秀貞也到場支持，並邀請園區公司多採用台南漁產，讓好食材走進員工每日餐桌。相關訂購資訊將於「南得極品」FB公佈。

