黃偉哲攜男團F.F.O！ 重磅公佈「2026台南耶誕跨年」6大活動
2025年進入倒數，台南市長黃偉哲攜手新世代男團F.F.O，公佈「2026台南好young耶誕跨年系列活動」，29號正式開跑，不只有3場親子活動還有3場的大型演唱會，嗨翻台南以外也陪伴大家迎接2026。
2026台南好young耶誕跨年系列活動即將開跑，今年台南市長黃偉哲攜手新世代男團F.F.O.，一出場就炒熱現場氣氛。
男團F.F.O大丈夫：「far far far far away,就一起走far far far far away,When I say,when I say,就是要你在身邊。」
耶誕跨年系列活動29日開跑，連續六周活動陪伴大家度過2025，不只有三場親子活動，分別是南科童樂太空站、佳里童話太空站、南紡童趣太空站，還有三場大型演唱會，搖滾耶誕演唱會、南瀛草地音樂會以及31號的跨年演唱會。
台南市長黃偉哲：「事實上我們台南好young已經變成台灣跨年系列、耶誕系列的數一數二的品牌，那所以說我們今年度覺得不會讓觀眾失望。」
2025年開始倒數，台南活動滿檔，黃偉哲也親自邀請大家來共襄盛舉。
