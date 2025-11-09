黃偉哲星國快閃 行銷當季水果

台南市長黃偉哲快閃新加坡，推廣台南水果，獲得熱烈的回響。 （新聞處提供）

記者翁順利∕台南報導

著眼於新加坡人均消費力高，更是進軍整個東南亞市場的樞紐，台南市長黃偉哲再度領軍前進新加坡，以不到二十四小時間旋風快閃行銷當季盛產的台南後壁洋香瓜與麻豆大白柚，透過現場試吃展示及線上直播吸引新加坡朋友爭相下單預購，展現台南鮮果的卓越品質與國際競爭力。

黃偉哲八日上午出席在新加坡福建會館所舉辦的「台南優選鮮果展示暨試吃會」，偕駐新加坡童振源大使、後壁區農會總幹事林怡歆，合力推銷後壁區香氣濃郁、果肉細緻的洋香瓜；他也介紹麻豆區果粒碩大、酸甜比例均衡的大白柚，新加坡朋友試吃後對台南洋香瓜及大白柚的美味大加肯定，短時間就吸引許多饕客下單預購。

廣告 廣告

另一方面，市府也跟新加坡知名水果超市通路合作舉辦線上直播銷售，藉由新加坡家喻戶曉的藝人黃世南及新興電商通路的雙重加持，大力推銷洋香瓜跟大白柚，為台南鮮果後續叩關周邊東南亞市場開拓新契機。

黃偉哲與童振源大使在直播前到場致意打氣，並與現場購物民眾親切互動，新加坡知名的大胃王Zermatt Neo（梁照遠）也驚喜現身支持。

黃偉哲表示，台南憑藉優越的氣候條件與精緻的農業技術，生產出兼具風味與安全的優質鮮果，這次帶來的台南的洋香瓜正值盛產，香氣與口感絕佳，至於大白柚則全身都是寶，不僅好吃更有豐富的營養價值，因此特別帶來推薦給新加坡朋友，也很高興獲得在地消費者的青睞。