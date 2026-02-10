黃偉哲春節前夕慰勞清潔隊 表達誠摯謝意

台南市長黃偉哲春節前慰勞清潔隊員，親手發送紅包，感謝其維護市容整潔的辛勞。(環保局提供)

記者林怡孜／台南報導

農曆春節將近，家戶大掃除進入高峰，垃圾清運量大增，清潔隊員工作格外繁忙。台南市長黃偉哲十日在環保局長許仁澤陪同下，前往東區及南區垃圾收運點，慰勞第一線清潔隊員，感謝大家在春節前夕堅守崗位、辛勤維護市容整潔，並致贈新春賀禮，提前向大家拜年。

黃偉哲在現場親手發放紅包，向正在執行清運工作的清潔隊員表達感謝與祝福。隊員們收到市長送上的新春紅包，紛紛露出笑容，為忙碌的工作增添暖意與好采頭。

黃偉哲向清潔隊員鞠躬致意，表達對環保人員長年付出的感謝與敬意。(環保局提供)

黃偉哲表示，清潔隊員平日肩負環境清潔與垃圾清運重任，遇到大型活動時，更須投入大量人力維護環境整潔，工作辛苦且責任重大。他特別叮嚀大家在忙碌之餘，也要注意自身健康與作業安全，平安過好年。

環保局長許仁澤也提醒市民注意春節期間垃圾收運時間調整。二月十五日小年夜正常收運；二月十六日除夕當天提前四小時收運，服務至下午六時止；二月十七日至十九日（大年初一至初三）停收垃圾；二月二十日初四加班收運。呼籲市民在停收期間妥善暫存垃圾，勿隨意棄置，共同維護整潔市容。