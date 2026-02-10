黃偉哲春節前慰勞清潔隊員 感謝第一線辛勞付出守護市容

▲市長黃偉哲今(10)日下午前往東區垃圾收運點向清潔隊員致意，慰勞感謝清潔隊員堅守崗位。

【記者 劉秋菊／台南 報導】春節將至，家戶大掃除進入高峰期，清潔隊員工作量隨之大增。為慰勞基層清潔人員辛勞，台南市長黃偉哲今(10)日下午在環保局長許仁澤陪同下，前往東區垃圾收運點向清潔隊員致意，副市長姜淋煌則代表前往南區，一同慰勞感謝清潔隊員堅守崗位、全力維護市容整潔，並致贈新春紅包，祝福大家平安健康過好年。

▲市長黃偉哲發送紅包給東區垃圾收運點的清潔隊員，慰勞清潔隊員。

黃偉哲表示，春節期間僅於大年初一至初三停止收運垃圾，小年夜仍正常收運，除夕當天也持續服務僅提前4小時收班，可見清潔隊的工作相當繁重。所以特別來慰勞清潔隊員，代表市民感謝同仁犧牲假期、堅守崗位，守護城市整潔。

黃偉哲也呼籲市民體諒清潔人員辛勞，落實垃圾分類，勿將電池、易燃易爆或酸類等危險物品投入垃圾車，共同維護清潔隊員作業安全，攜手打造整潔宜居的城市環境。

▲市長黃偉哲向民眾致意拜早年。

環保局特別提醒民眾，春節垃圾收運時程如下：2月15日小年夜正常收運；2月16日除夕當天將提前4小時收運，服務至下午6時止；2月17日至19日（大年初一至初三）停止收運垃圾；2月20日（初四）加班收運。呼籲市民朋友於停收期間妥善儲存垃圾，勿隨意棄置，維護整潔的市容環境。（照片記者劉秋菊翻攝）