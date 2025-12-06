黃偉哲會晤法國國會議員 分享綠能政策與農業貿易
台南市長黃偉哲昨日造訪駐法國台北代表處，並在郝培芝大使的陪同下會晤法國國民議會友台小組副主席馬堤諾議員（Éric Martineau），三方就綠能政策、農業貿易、地方政治及國際情勢等議題進行深度會談。
郝培芝大使說，黃偉哲市長與馬堤諾議員皆具國會議員及地方治理經驗，而馬堤諾議員也是一名自耕農，他長期投入環境政策與農業議題，與具有農推背景、積極行銷台南農產品的黃市長有許多交流空間。
黃偉哲市長分享台南推動潔淨能源的成果，他說，日照充足的台南已將綠能建設納入都市規劃，例如在多處停車場與球場已建置太陽能光電系統，不僅減碳還能創造穩定的綠色收益。
馬堤諾議員表示，法國一向重視歷史古蹟保存，而台南能在保存文化資產的同時推動低碳發展，兩者並行的相關經驗令他印象深刻。馬堤諾對台南的光電停車場與太陽能風雨球場高度讚賞，認為這樣的做法值得法國行政單位借鏡參考。在熱烈的會談現場，馬堤諾也大啖新鮮台南芭樂，並戴上黃市長致贈的蘭花領帶來表達對台南市的友好與支持。
