黃偉哲深夜慰問隨機砍人傷者！公開派出所門口驚悚影片 曝嫌犯行兇動機

黃偉哲公布警察在派出所前壓制隨機殺人嫌犯的影片。翻攝黃偉哲臉書

台南市南區金華派出所前昨（3）日晚間8點左右發生驚悚的隨機砍人事件。一名在足體養生館工作的29歲陳姓男子，疑似因感情問題導致精神狀況不穩，竟手持工作用的「足療刀」，在派出所前的斑馬線上對路人展開無差別攻擊，造成兩男一女受傷送醫。

根據監視器畫面顯示，陳嫌當時情緒激動，手持長約20公分的足療刀，在路口追砍正在過馬路的民眾。被害人雖奮力逃往派出所尋求協助，但陳嫌仍瘋狂追擊至派出所門口。所內員警見狀立即衝出，集體飛撲將陳嫌壓制逮捕，避免了更嚴重的傷亡。

這起案件共造成3名路人受傷：一名42歲男子腹部遭刺傷導致大量出血；一名32歲女子背部受傷；另一名29歲男子拇指則有約1.5公分的刀傷。三名傷者被緊急送往成大醫院救治，送醫時意識清楚，目前仍留院觀察中；陳嫌本人亦在過程中受輕傷，送往醫院治療。

台南市長黃偉哲在事發後隨即趕往醫院探視傷者並慰問家屬，要求醫療院所務必提供最完善的協助。黃偉哲隨後也在臉書發文並公開派出所門口的監視器影片，向市民報告案情進度。

警方初步調查指出，陳嫌近期因感情因素情緒極度不穩定，目前檢警正深入偵辦，以進一步釐清確切的犯案動機。

黃偉哲到醫院探視台南隨機殺人案的傷患。翻攝黃偉哲臉書



