黃偉哲為府城城垣300年全國媒體壘球賽開球 盼展現台南文化與媒體交流精神

記者游宜橙/台南報導

為慶祝台南府城300年，並促進全國媒體界彼此交流、凝聚向心力，由台南市電子媒體協會主辦的「府城城垣300年 全國媒體壘球賽」於今(29)日上午在台南北區小北B、C球場登場。賽事於當日上午10時正式展開，市長黃偉哲出席開球，給予來自全國各地媒體代表鼓舞，他也感謝所有參與者熱情投入，並預祝賽事圓滿成功。



市長黃偉哲表示，這項活動已連續舉辦多年，具有凝聚全國媒體從業人士的重要意義，而「府城城垣300年 全國媒體壘球賽」，不僅是一次體育競賽，更是一場跨地域、跨媒體的文化交流聚會，透過媒體參與，將府城三百年的歷史記憶與當代新聞工作者的活力串聯起來，展現台南兼容傳統與創新的城市風貌。他也期盼，藉由壘球賽的競技與互動，增進媒體朋友間的感情與默契，盼望未來在報導、城市行銷與公共參與等議題上，皆能更為齊力齊心，共同促進台南的國際能見度與在地認同。

市長黃偉哲指出，這項比賽能讓來自全國各地的媒體朋友齊聚一堂，不僅能運動，也能交朋友、增進情誼，而今日天氣相當良好，非常適合比賽，也歡迎各地貴賓蒞臨台南，盼大家能趁機走走看看，品嚐台南道地美食，感受城市魅力。他也強調未來市府將持續強化活動內容，以及與電子媒體協會等相關單位合作，盼把賽事辦得更好、更具吸引力。

本次賽事以「府城城垣三百年」為主軸，將體育競賽轉化為城市歷史的慶祝儀式，突顯文化傳承意義，更兼具媒體互動與團隊凝聚功能，此外，賽事規模全國性，吸引多家媒體社群參與，涵蓋來自台南、台北、台中、南投、公共電視等多元媒體代表，反映出媒體生態多元與跨界融合趨勢。

此次賽事的主辦單位為台南市電子媒體協會，並由台南市政府指導支持，展現民間媒體自發力量與地方政府協作之典範，並促進媒體間交流、分享報導經驗與城市觀察的平台。

今日賽事活動包含市府新聞及國際關係處長蘇恩恩、各議員服務處代表，以及臺南市體育總會理事長吳志祥皆到場共襄盛舉。