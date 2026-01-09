黃偉哲為營養午餐狂開砲 謝龍介表遺憾：不久將來全國都會到位

國民黨立委謝龍介。 圖：黃建豪／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台北市宣布公立國中、小營養午餐免費，台中市、高雄市也宣布跟進後，台南市長黃偉哲卻痛斥是「炫富」，今（9日）也持續砲轟台北市長蔣萬安，更質疑是政策買票。國民黨立委謝龍介則感嘆，他很遺憾台南市長這麼說，且依他個人的看法，營養午餐免費在不久的將來，應該全國都會到位。

黃偉哲今受訪表示，預算有其完整性，如果臨時東拼西湊、為了選舉，以期程來看，他們（台北市）是今年9月才要開始做全面營養午餐免費，既不排富且又緊鄰選舉時才實施，11月份就要選舉、9月份開始實施，這個有非常大的政策買票的嫌疑。

謝龍介則表示，從中央的見解及各項部會的政策，可以看出，中央大概已經接受新版財劃法，所以在調整財政級數的時候，將來對地方的補助款、配合款百分比會有所調整；而營養午餐對各縣市來講，財劃法修正以後，都會有餘力來提供幫助。

謝龍介提到，他在3年多前參選台南市長的時候，就提供國中、小營養午餐免費，當時就已經有9個縣市免費，現在台北市提出後，高雄、台中也跟進，很遺憾，台南市長卻說這是在炫富。他個人認為不應該這麼想。

謝龍介說明，他當初會提出這樣的政見，是因為有父母跟他說，孩子在學校被標籤化，因為現在對中低收入戶的營養午餐有給予補助，同儕之間會在無形中讓孩子被標籤化，所以讓所有孩子都能好好吃頓營養午餐，這是國家教育應該要做的。

謝龍介也主張，將來0到6歲托育由國家來負責，18歲以下所有讀書和教育費用，都應該由國家來負責，國家是有錢，但花的方向不一樣，先把教育做好，對國家是有幫助的。今（去）年新生兒出生不到11萬，年輕朋友結婚不敢生育，生了怕養不起，所以18歲以下應該由國家多支持，而他個人的看法，營養午餐免費在不久的將來，應該全國都會到位。

至於行政院表明不補助各地營養午餐，行政院長卓榮泰受訪稱，這是地方自治事項，希望地方做得好。謝龍介呼籲，很多候選人提出營養午餐免費是基於照顧小朋友、基於讓國家發展、解決少子化問題，行政院「ㄍㄧㄥ」在那邊只是一個藉口，新版財劃法只要通過，各縣市對於照顧孩子的營養午餐絕對不會有問題，這一點，他們在事先修法時就精算過，把錢用在教育和孩子身上永遠不嫌多、不嫌晚，隨時啟動都可以，今天不做，明天就會後悔。

