黃偉哲率團參與台灣祭in福岡 推薦臺南農特產品

▲南市長黃偉哲率團參與台灣祭in福岡活動，向日本民眾推薦臺南優質農特產品。（記者李嘉祥翻攝）

為提升農漁特產品在日本市場能見度，臺南市政府持續開拓多元化農漁特產銷日通路；在地廟埕燈籠傳統文化意象獲得「台灣祭執行委員會」青睞，特於福岡天神商圈舉辦以臺南農特產為主題的「台灣祭in福岡2026」，以臺南普濟殿手繪燈籠布置出充滿農曆年節熱鬧氛圍，並推出虱目魚鬆佐滷肉飯、愛文芒果丁、鳳梨酥等各類臺南限定小吃、農漁特產品及伴手禮，市長黃偉哲31日並率團前往推廣。

「台灣祭in福岡2026」主辦單位台灣祭執行委員會長期於日本各大城市舉辦台灣祭活動，2026年以「臺南」為主題意象，融入「臺南農特產」等元素，現場推出臺南食材製成的美味料理，還有充滿年節氣氛的臺南普濟殿燈籠等，吸引許多日本居民參與。

黃偉哲市長感謝主辦單位以臺南為主題策劃此次臺灣祭活動，也讓他有機會能向日本民眾介紹臺南食材與文化，並走人群發放各式農漁加工試吃品，介紹臺南是台灣的美食之都，推薦民眾到南市農業局攤位品嘗臺南虱目魚鬆肉燥飯，蝦仁飯、擔仔麵、芒果冰等特色小吃料理；上千份試吃品幾分鐘就被索取一空，黃偉哲也預告3月將再來推薦鳳梨等新鮮熱帶水果。

黃偉哲市長指出，此次活動將一路舉辦至2月23日，預計可吸引約15萬人次入場，除期盼透過此次活動，將臺南優質食材的好味道深植日本民眾心中；另此行亦將拜會數家通路商，期透過多元管道讓臺南農漁特產銷日再創佳績。