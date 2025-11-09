黃偉哲率團快閃新加坡 賣力推廣台南「洋香瓜＋大白柚」拓展東南亞市場

記者林昱孜／台南報導

台南市長黃偉哲8日率市府團隊旋風快閃新加坡，推廣當季盛產的台南後壁洋香瓜與麻豆大白柚，積極拓展海外農產行銷通路。活動於新加坡福建會館舉辦「台南優選鮮果展示暨試吃會」，黃偉哲與駐新加坡代表童振源大使、後壁區農會總幹事林怡歆共同推薦，現場新加坡民眾試吃後對台南鮮果的香氣與口感讚不絕口，短時間內即吸引眾多饕客預購下單。

新加坡大胃王Zermatt Neo（梁照遠）助陣推廣。（圖／南市府提供）

市府團隊並與新加坡知名水果超市及電商合作舉辦線上直播銷售，由藝人黃世南與大胃王Zermatt Neo（梁照遠）助陣推廣，現場互動熱烈。黃偉哲與童大使也親臨現場為活動加油打氣，期望將產地直送的新鮮台南水果送上星國民眾餐桌，開創台南農產進軍東南亞的新契機。

台南市長黃偉哲8日率市府團隊旋風快閃新加坡，推廣當季盛產的台南後壁洋香瓜與麻豆大白柚。（圖／南市府提供）

黃偉哲表示，台南擁有優越氣候與精緻農業技術，孕育出品質優良、風味絕佳的水果。此次特別選擇香氣濃郁的洋香瓜與營養豐富的大白柚前來推廣，未來市府將持續透過多元行銷與跨境合作，讓更多台南優質農產品進軍國際市場，提升品牌價值，讓世界品味台南的甜美好滋味。

