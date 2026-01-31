政治中心／綜合報導

台南市長黃偉哲行銷台南農漁特產品，今天(31日)率團前往位在福岡天神商圈的「台灣祭 in 福岡2026」，特別在現場發放試吃品，親自推廣虱目魚鬆肉燥飯，場面熱絡，而黃偉哲也預告，3月將會有新鮮鳳梨等提供給遊客。





黃偉哲率團突襲福岡台灣祭！ 親發試吃品推廣台南美食

台南市長黃偉哲（右二）親赴福岡天神商圈「台灣祭 in 福岡2026」活動 推廣台南農漁特產品（圖／台南市政府提供）









為了行銷台南農漁特產品，在黃偉哲市長帶領下，台南市積極提升在日本的能見度，不僅持續建立多元化的農漁特產銷日通路，在地廟埕燈籠的傳統文化意象更深植人心，因此獲得「台灣祭執行委員會」青睞，在今(115)年特別推出以「台南農特產」為主題的台灣祭，現場以台南普濟殿的手繪燈籠布置出充滿農曆年節的熱鬧氛圍，並推出各類台南限定小吃，如台南虱目魚鬆佐滷肉飯；以及台南出產的農漁特產品，如綠園牧場的愛文芒果丁；以及台南伴手禮，如貝加貳鳳梨酥。

廣告 廣告





黃偉哲率團突襲福岡台灣祭！ 親發試吃品推廣台南美食

位在福岡天神商圈的「台灣祭 in 福岡2026」 介紹台南在地美食如蝦仁飯、擔仔麵、芒果冰（圖／台南市政府提供）









黃偉哲在今（31）日率團前往位在福岡天神商圈的「台灣祭 in 福岡2026」推廣，大力宣傳台南是台灣的美食之都，推薦民眾品嘗台南虱目魚鬆的肉燥飯，還有蝦仁飯、擔仔麵、芒果冰等特色小吃料理，並親自在會場發放試吃品，受到熱烈歡迎，短短幾分鐘上千份試吃品就被索取一空。黃市長也預告等到3月，也可以有新鮮熱帶水果如鳳梨等提供給大家。

黃偉哲率團突襲福岡台灣祭！ 親發試吃品推廣台南美食

台南市長黃偉哲在活動現場親自發放試吃品 氣氛熱絡（圖／台南市政府提供）





本次「台灣祭 in 福岡2026」的主辦單位「台灣祭執行委員會」長期於日本各大城市舉辦台灣祭活動，2026年則以「台南」為主題意象，融入「台南農特產」等元素，現場推出台南食材製成的美味料理，還有充滿年節氣氛的台南普濟殿燈籠等，活動將一路舉辦至2月23日止，預計吸引約15萬人次入場。黃偉哲期透過這次活動，將台南優質食材的好味道深植日本民眾心中，此行也馬不停蹄拜會數家通路商，期透過多元管道，讓台南農漁特產銷日再創佳績。

















原文出處：黃偉哲率團突襲福岡台灣祭！ 親發試吃品推廣台南美食

更多民視新聞報導

嫌洗澡太吵！廚師「刀砍房客肉」伴屍1小時吐這句話…裁定羈押

台南安親班6年針孔偷拍30女童！還趁午睡猥褻 因「這事」才曝光

最新／旅客注意！台鐵永康=台南下午3時20分斷電封鎖 雙線暫時不通

