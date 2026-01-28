黃偉哲率市府團隊勞軍 贈加菜金

南市長黃偉哲率隊至空軍一聯隊等九單位勞軍，贈加菜金及農特產品，感謝國軍堅守崗位守護台灣安全。（記者李嘉祥攝）

▲南市長黃偉哲率隊至空軍一聯隊等九單位勞軍，贈加菜金及農特產品，感謝國軍堅守崗位守護台灣安全。（記者李嘉祥攝）

農曆春節即將來臨，臺南市長黃偉哲廿八日率市府團隊至空軍第一戰術戰鬥機聯隊慰勞官兵，向犧牲假期、長年堅守崗位守護國家安全的國軍表達最誠摯的感謝；民政局副局長吳明熙、仁德區長許博森、南區區長蕭琇華、安平區區長蕭泰華、仁德區區長許博森及市議員黃肇輝、李啟維等均出席致意，展現地方政府與國軍團結同心決心。

廣告 廣告

空軍第一戰術戰鬥機聯隊指揮官廖伯文少將接待市府勞軍團，官兵並以熱烈掌聲歡迎；黃偉哲市長除提前向官兵賀節，也代表市府致贈加菜金及臺南優質農特產品，感謝空軍第一戰術戰鬥機聯隊等九個單位，各受贈單位亦回贈感謝狀，展現軍民一家親深厚情誼。

黃偉哲市長表示，臺南不僅是台灣第一個城市，也是防衛台灣的重要前線，肩負空域、海岸及陸上防衛重任；不論面對天災及疫情，國軍始終投入第一線守護國家安全與市民安康，他代表所有市民表達謝意，也感謝國軍在年關期間堅守崗位、保家衛國的付出。