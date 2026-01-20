黃偉哲率隊拜會仙台市長及議長 共慶締盟廿周年

南市長黃偉哲率隊拜會仙台市長及議長，並於仙台車站舉辦臺南農特產品試吃活動，共慶雙方締盟20週年。（記者李嘉祥翻攝）

臺南市政府與第一個日本友誼市仙台市20日歡慶締盟20周年，臺南市長黃偉哲特偕同台南市身心障礙體育運動總會理事長蔡有仁赴仙台市拜會，會晤仙台市長郡和子及議長野田讓，並頒贈「榮譽市民證書」給野田讓議長，感謝其長期推動兩市社福及各項交流的傑出貢獻，也象徵兩市家人般的情誼。

除了拜會外，市府團隊也於仙台車站2樓舉辦臺南農特產品試吃活動，在締盟20週年重要時刻，與仙台老朋友共同品嚐來自臺南的美味，分享這份友誼的成果，農業局長李芳林等也隨同到訪，推薦臺南農特產品。

黃偉哲市長表示，仙台是臺南在日本首座友誼市，20年以來雙方官方與民間在歷次天災中相互關懷守護，築起患難與共的珍貴情誼；去年6月贈送的蘭花今年初再次綻放新蕊，象徵兩市友誼世代傳承；儘管目前仙台市戶外氣溫在零度以下，但仙台市的熱情令人倍感溫暖，人生難得有幾個20載，期盼這份情誼能轉化為更多實質交流，讓雙方友誼長久傳續。

黃偉哲市長也肯定野田議長不僅致力於兩市身心障礙福祉的交流、在文化及防災等各領域，也做出許多貢獻，特透過「榮譽市民證書」傳達臺南的感謝。

仙台市長郡和子感謝黃偉哲市長於此特別日子到訪，回憶去年11月率團訪問臺南時受到溫暖接待，印象深刻美好；締盟20週年是雙方交流重要里程碑，特同步於仙台車站舉辦臺南宣傳活動，也特別贈予黃偉哲市長締盟20週年仙台紀念達摩，象徵兩市友誼長存及紀念，也希望未來有更多領域的交流。

仙台市野田讓議長也感謝去年訪問臺南時黃偉哲市長的熱忱款待，兩市能在多元領域建立堅實的友好關係，仰賴市民溫厚情誼與長期交流，也提及在「311大地震」艱難時刻，臺南提供的即時援助與溫暖支持，協助仙台度過難關，期盼這份跨越國界的友好能夠生生不息。