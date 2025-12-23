黃偉哲發表就職7年成果 台南減債205億

（中央社記者楊思瑞台南23日電）台南市長黃偉哲今天發表就職7年成果表示，7年來累計為台南市減債新台幣205億元，但新版財劃法導致中央補助款減少，加上房屋稅收減少，未來更需將有限資源發揮最大效率。

台南市政府今天在曾文市政願景園區舉辦擴大市政會議，黃偉哲率領局處首長發表就職7年來成果，以具體數字說明招商投資額、減債成果，以及各項民生指標實質成長。

黃偉哲表示，市政是一棒接一棒，他承接歷任縣市長打下的基礎，7年來全力以赴，累計公務車里程數可繞行台灣543圈，這不只是數字，而是勤走基層、傾聽民意足跡。

他說，7年來在經濟發展上吸引投資額超過2939億元，增加約6.3萬個就業機會；在基礎建設上完成60座滯洪池、農漁水路改善長度達2117公里；在社會福利方面，長照涵蓋率連續4年蟬聯六都第一。

黃偉哲表示，7年來累計為台南市減債205億元，將資產留給下一代，然而，新版「財劃法」導致中央補助款減少，加上房屋稅收也減少，面對收入減少而支出增加困境，首長們必須在有限資源內發揮最大效率，市民對政府的期待只會更多，目前的成果只是通往未來的新起點。（編輯：張銘坤）1141223