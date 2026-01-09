黃偉哲稱北市營養午餐免費「炫富」 蔣萬安：是我們的責任

台北市 / 武廷融 綜合報導

台北市長蔣萬安日前宣布國中小營養午餐免費政策，基隆、台中、高雄等縣市也紛紛宣布跟進，不過台南市長黃偉哲則表示，需要審慎評估財政狀況，他也批評新版財劃法分配不公，認為台北市根本是「炫富」。對此，台北市長蔣萬安今(9)日回應，投資在孩子身上，就是投資台灣的未來，「這不是炫富，是我們的責任」。

對於近日許多縣市宣布跟進國中小營養午餐免費政策，黃偉哲昨(8)日表示，台南市府會審慎評估，若以台南市約14萬名國中小學生估算，若全面免費，每年約需增加14億元預算，黃偉哲坦言，這對財政資源有限的南部縣市來說是相當沉重的負擔。

黃偉哲批評，新版財劃法對南部縣市不公平，南部縣市財政壓力遠高於北部都會區，「現在又搞一個營養午餐免費，台北除了馬路沒有用金子打造人行道外，其他不是什麼都做了嗎？這對我們南部縣市很不公平。這些富有的、財政等極高的，收入狀況好的縣市，難道一定用這種方式來炫富嗎？」

對此，蔣萬安今日回應，台北市雖然是都會區、高所得，但同樣台北也是全國物價和生活成本最高的城市，所以光鮮亮麗的背後，其實是家長們精打細算的日常。蔣萬安表示，他常說，投資在下一代、投資在孩子身上，就是投資台灣的未來，「這不是炫富，是我們的責任」。

