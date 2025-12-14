黃偉哲站台力挺林俊憲接棒 陳亭妃發表《與市民的約定書》

台南市長黃偉哲為林俊憲站台力挺，強調只有林俊憲能延續賴清德的理念。（林俊憲服務處提供／郭良傑台南傳真）

陳亭妃在關廟舉行施政藍圖說明會，與在場鄉親握手致意。（陳亭妃服務處提供／郭良傑台南傳真）

陳亭妃施政藍圖說明會有大批支持者到場力挺。（陳亭妃服務處提供／郭良傑台南傳真）

林俊憲在善化成立後援會造勢，林俊憲進場受到支持者熱烈歡迎。（林俊憲服務處提供／郭良傑台南傳真）

距離民進黨2026台南市長黨內提名民調剩不到1個月，兩位候選人陳亭妃、林俊憲競爭態勢愈加激烈，14日分別在關廟和善化舉行造勢活動，陳亭妃舉辦「人民是頭家・陳亭妃與市民的約定」說明會，正式推出《陳亭妃與台南市民的約定書》，提出7項施政藍圖。台南市長黃偉哲公開為林俊憲站台，強調只有林俊憲有能力延續賴清德的理念，呼籲鄉親在市長初選民調期間，一定要在家為林俊憲顧電話。

陳亭妃表示，從政27年來，她始終把台南當作一生的「牽手」，過去8年更實地走訪台南37區，蹲點傾聽基層聲音，並不斷修正、充實市政藍圖。《與市民的約定書》正是這些年來民意累積的成果，也是她對台南未來的具體承諾。

在約定書中，陳亭妃提出「1到7」的整體發展方向：一個大台南，以整體治理思維打破行政邊界；串連溪南溪北，縮短城鄉差距，讓資源平均分配；科技三軸，推動後壁花卉產業園區、南科園區及沙崙綠能AI產業園區；四季農漁產，建立完整冷鏈系統與災損申報 SOP，建制內銷與外銷更完整的通路；五大觀光軸，串聯宗教、文化與農漁特色，打造具國際吸引力的台南；福利六都齊，全面檢視六都社福政策，只要台南不足，一次補足；交通七彩行，以完善路網與軌道建設，打通台南任督二脈。

黃偉哲指出，林俊憲在國會的表現有目共睹，許多市府的經費都靠著他在立法院來爭取，只有林俊憲有能力延續賴清德的理念。補教名師呂捷指出，2026台南市長選舉，面對藍白介選，民進黨要更團結，林俊憲是最好的人選。

林俊憲指出，善化位處台南正中心，是關鍵的戰略腹地，未來將以「中台南副都心」為目標，其中交通建設是帶動整體升級的第一步，規劃鐵路立體化，提出「台鐵善化站與捷運深綠線共構及周邊開發」構想，讓善化成為未來軌道經濟的重要節點。

他強調，更要讓市民「住得安心、過得便利」，將持續推動公園綠地、運動空間與通學環境改善，打造宜居生活圈；推動托嬰、保母補助、公共化幼兒園減負擔，並設置夜托、臨托服務，推動青年婚育宅與社會住宅，讓年輕人能在善化成家立業。

