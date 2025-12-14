黃偉哲站台助陣 林俊憲喊話「放心交棒」拚台南市長

民進黨立委林俊憲持續走訪基層，爭取在黨內初選中出線。（圖／CTWANT攝影組）

民進黨台南市將於2026年1月舉辦初選，決定市長參選人。民進黨立委林俊憲昨（13）日與台南市議員蔡筱薇聯合舉辦鄉親見面會，為地方選戰暖身造勢，台南市長黃偉哲也親自到場力挺。對此，林俊憲表達感謝之意，並向支持者喊話「台南放心交給我」，積極爭取鄉親支持，代表民進黨出戰2026台南市長選舉。

民進黨立委林俊憲與台南市議員蔡筱薇舉辦鄉親見面會，台南市長黃偉哲到場力挺。（圖／翻攝自林俊憲臉書）

隨著2026年百里侯選戰腳步逼近，各方參選人紛紛走訪基層、爭取支持。趁著週末行程，林俊憲分別於台南市東區與仁德區舉辦鄉親見面會，與地方民眾面對面交流，

林俊憲表示，東區不僅是一個行政區，更是台南最重要的文教核心與交通門戶，也是市民最直接感受生活品質的區域。這些年來，他始終將東區建設視為城市治理的核心任務之一，推動包括文化中心大規模整建、成大老人醫院興建，以及立體停車場、鐵路地下化與捷運藍線等重大建設，逐步改善交通、醫療、教育與公共空間，讓城市更安全便利，也更適合不同世代安心生活。

談到仁德區，林俊憲指出，仁德長年扮演支撐台南經濟動能的重要角色，憑藉鐵路、公路及鄰近機場的地理優勢，成為企業進駐與產業發展的關鍵地帶。他持續推動鐵路立體化工程，解決平交道久候與積淹水問題，讓工業區與生活圈不再被切割；同時爭取台86線延伸與優化，提前因應沙崙、高鐵特區及產業外溢帶來的交通需求，提升物流效率、強化投資誘因。隨著捷運藍線正式核定，他也期待仁德能透過大眾運輸，帶動生活機能升級與城市更新。

林俊憲強調，城市發展不能只著眼於硬體建設，更應以人為本，打造能讓市民安心生活的環境。他持續主張強化生育與托育支持、推動社會住宅與婚育宅政策，並完善長輩照顧與醫療資源，同時為孩子爭取更好的教育與營養照顧。他形容，東區承載生活與文化，仁德支撐產業與就業，兩個區域如同推動台南前進的雙引擎，未來也將持續在中央爭取資源，讓建設真正落地、發展更加平衡，為市民創造可預期的未來。

