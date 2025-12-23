黃偉哲端出施政7年成果：是通往未來的新起點

台南市長黃偉哲今天發表就職7周年施政成果。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市長黃偉哲(中)率領局處首長發表就職7年成績單。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市長黃偉哲就職將屆7周年，23日於市政會議率局處首長發表就職7年來成果，以具體數字展現台南蛻變。他強調，目前的成果只是「通往未來的新起點」，市民對政府的期待只會更多不會更少，須以高度的耐心與用心來面對，也期許團隊持續努力。

台南市政府今日於曾文市政願景園區舉行第729次擴大市政會議，黃偉哲於會中發表就職7年施政成績單。他指出，7年來在經濟發展上成功吸引投資額超過2939億元，增加約6.3萬個就業機會，包含招商投資額累計破兆、減債超過2百億元，以及各項民生指標的實質成長。

黃偉哲表示，市政是一棒接一棒，他承接歷任縣市長打下的基礎，7年來全力以赴，累計公務車行程里程數可以繞行台灣543圈。他說，「543圈」不只是數字，而是勤走基層、傾聽民意的足跡。

黃偉哲指出，7年來，在基礎建設上完成60座滯洪池；農漁水路改善長度達2,117公里（約4.7 條國一長度），成效全國第一；在社會福利上，長照涵蓋率連續四年蟬聯六都第一。

但黃偉哲也提到，新版《財劃法》導致中央補助款減少約12億元，加上房屋稅收也減少，面對收入減少而支出增加的困境，必須在有限資源內發揮最大效率。

此外，7年文化建設包括南美館2館、左鎮化石園區、水交社文化園區、市圖總館及百年西市場修復，岸岸內影視基地吸引「大濛」、「斯卡羅」等影視團隊進駐，推動文化底蘊向外擴展。產業方面，打造南科、沙崙、柳科「金三角科技聚落」，推動AI、半導體、綠能與智慧機器人產業，支撐科技研發與產值升級。

交通建設方面包括國道8號、台61線、北外環、安平跨港大橋等工程持續推動，台南捷運藍線明年動工，火車站站前廣場改造也將提升城市面貌。

黃偉哲表示，7年成果將作為下一階段的起點，將持續以效率與用心回應市民期待。

