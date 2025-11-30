黃偉哲竹北行銷台南秋冬鮮果 推廣產地直送

（中央社記者楊思瑞台南30日電）台南市府今天在新竹縣遠東百貨竹北店舉辦秋冬水果鮮果嘉年華活動，台南市長黃偉哲行銷洋香瓜、芭樂、火龍果、柑橘等當季鮮果，盼用行動支持農民並推廣農產產地直送。

黃偉哲致詞表示，台南不只文化底蘊深厚，更是台灣重要農業大城，四季皆生產高品質水果，此次到竹北展售的洋香瓜、芭樂、火龍果及柑橘是台南秋冬代表性作物，每一口新鮮甜美都來自農民用心與土地滋養，不僅國人喜愛，甚至也外銷也深受外國消費者肯定。

廣告 廣告

黃偉哲說，台南與新竹不僅同樣深具傳統歷史文化，也是高科技產業發達的地方，擁有優質消費市場，期望借重遠百等大型通路力量，讓更多人享用產地直送的台南水果，隨著年節漸近，新鮮美味的台南農特產也會是送禮最佳選擇。

黃偉哲並在現場體驗調製以洋香瓜、柑橘及火龍果為材料的「秋冬水果茶」，搭配水果試吃，吸引不少消費者。

台南市政府農業局提供資料指出，台南擁有豐富農產類型，而且品質穩定、風味獨特，市府近年積極推動跨域合作，透過通路、企業與農民攜手，讓台南農產品能更快速、穩定供應全台各地市場，今天的推廣活動不只是行銷，更注重城市與產地良性交流。（編輯：陳仁華）1141130