黃偉哲籲中央 重視防救災戰力

中央總預算延宕致災準金無法動支，南市長黃偉哲呼籲中央儘速完成審查，維持救災體系即戰力。（記者李嘉祥攝）

中央總預算審議延宕，恐造成臺南市第一、第二預備金及救災準備金一百七十億元無法動支，影響災害防救與復建；市長黃偉哲表示，天災不會等預算，救災經費若無法即時到位，承擔風險的將是第一線救災人員與人民。

災害防救辦公室說明南市自一零八年至一一五年依法編列災害準備金累計逾一百零五億元，近年災害規模與強度明顯擴大，地方財政難以獨力支撐，以去年為例，市府雖編列約廿五億元災準金，但接連遭遇楠西強震、丹娜絲風災，七、八月兩次豪雨及楊柳颱風，實際動支金額超過四十億元，加上去年中央另編列「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算」，挹注逾五十八億元，總計去年整體災害支出累計接近一百億元。

黃偉哲市長指出，去年災害應變經費幾乎等於近八年的市府災準金預算，若無中央即時依法支援，地方政府難以協助災民迅速恢復正常生活，籲請立法院儘速完成審查，維持救災體系即戰力。