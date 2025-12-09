黃偉哲與亞洲臺灣商會聯合總會簽備忘錄

南市長黃偉哲在駐新加坡童振源大使見證下，與亞洲臺灣商會聯合總會長陳舒琴簽署合作備忘錄，將提供台商至臺南投資三合一綠色通道服務。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府積極招商，為吸引台商鮭魚返鄉，市長黃偉哲在駐新加坡童振源大使見證下，與亞洲臺灣商會聯合總會長陳舒琴簽署合作備忘錄，將提供亞總臺商會員返回臺南投資三合一綠色通道服務，由單一窗口協助投資、購置房產及復籍定居等行政諮詢，強化簡政便民與降低資訊不對等，協助排除各種投資障礙。

黃偉哲市長表示，臺南是台灣歷史門戶，有創新研發、半導體與AI產業鏈、優勢產業聚落，也是半導體S廊帶核心，有南科跟沙崙智慧綠能科學城，台積電先進製程幾乎都在南科，帶動半導體供應鏈在臺南群聚，且汽車零組件、金屬、機械、塑膠、紡織等傳統產業都有隱形冠軍，市府積極協助廠商導入AI、數位轉型、產業升級，讓臺南成為海外企業投資最佳選擇。

黃偉哲市長說，台商勇闖天下精神是臺灣能在全球經貿版圖中佔有一席之地的關鍵力量，很高興與亞總合作，提供有意落腳臺南的亞洲臺商投資、購地與戶籍方面行政諮詢服務，期盼借助亞總幹部之力宣傳臺南投資優勢，吸引臺商選擇臺南投資，共創雙贏。

經發局長張婷媛指出，招商引資是黃偉哲市長施政核心目標，市府透過環境整備、產業措施及積極開發投資標的，吸引海外打拼臺商回流投資，自一零八年一月至今年十一月，臺南新增二九六三億元投資額，創造近四千億元產值，增加六萬二千餘個就業機會，不僅鞏固傳統產業與高科技領域競爭優勢，也推動產業上下游鏈結，促使周邊中小企業及創新型企業同步成長。