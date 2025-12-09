黃偉哲與亞洲臺灣商會聯合總會簽MOU

▲ 在駐新加坡童振源大使見證下，台南市長黃偉哲於7日偕亞洲臺灣商會聯合總會總會長陳舒琴共同簽署合作備忘錄。（圖／南市府提供）

[NOWnews今日新聞] 爲邀請更多臺商鮭魚返鄉，在駐新加坡大使童振源見證下，台南市長黃偉哲於7日偕亞洲臺灣商會聯合總會(以下簡稱亞總)總會長陳舒琴共同簽署合作備忘錄，未來南市府將提供亞總臺商會員返回臺南投資之三合一綠色通道服務，由單一窗口協助臺商投資、購置房產及復籍定居等相關行政諮詢，強化簡政便民與降低資訊不對等，協助臺商排除回流投資可能的各種障礙。

▲ 台南市長黃偉哲與亞洲臺灣商會聯合總會(以下簡稱亞總)總會長陳舒琴展示簽署完成的MOU。

招商引資一直是黃偉哲與市府團隊執政的核心目標，透過長期的環境整備、產業措施及積極開發投資標的，吸引海外打拼的臺商朋友回流投資。

黃偉哲表示，臺南是台灣的歷史門戶，擁有創新研發、半導體與AI產業鏈、優勢產業聚落的多項優點，加上做為半導體S廊帶核心，同時擁有南科跟沙崙智慧綠能科學城，而台積電的先進製程幾乎都在南科，也帶動整個半導體供應鏈在台南群聚。此外，更有許多傳統產業群聚在臺南，汽車零組件、金屬、機械、塑膠、紡織等都有許多產業隱形冠軍，因此市府也積極協助廠商導入AI、數位轉型、產業升級，讓臺南成為海外企業投資的最佳選擇。

黃偉哲也認為，臺商朋友勇闖天下的精神，是臺灣能在全球經貿版圖中佔有一席之地的關鍵力量，誠摯邀請臺商朋友選擇台南這座充滿潛力的城市，加碼投資、深耕合作，這次很高興能能跟亞總攜手合作，提供有意落腳臺南的亞洲臺商在投資、購地與戶籍方面的行政諮詢服務，也期盼借助陳總會長以及亞總幹部之力，多加協助宣傳臺南投資優勢，共創雙贏。

自108年1月至114年11月期間，台南新增2963億元投資額，創造3,928億元產值，增加62,492個就業機會，為地方經濟注入強勁動能。台南的招商成果不僅鞏固了傳統產業與高科技領域的競爭優勢，也推動產業上下游鏈結，促使周邊中小企業及創新型企業同步成長。

