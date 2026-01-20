黃偉哲與仙台市長、議長同慶締盟20周年

▲台南市與第一個日本友誼市仙台市在今(20)日歡慶締盟20周年，市長黃偉哲在此重要時刻偕台南市身心障礙體育運動總會理事長蔡有仁赴仙台市進行拜會。（圖／南市府提供）

[NOWnews今日新聞] 台南市與第一個日本友誼市仙台市在今(20)日歡慶締盟20周年，市長黃偉哲在此重要時刻偕台南市身心障礙體育運動總會理事長蔡有仁赴仙台市進行拜會，並分別會晤仙台市長郡和子及議長野田讓，並親自頒贈「榮譽市民證書」給野田讓議長，感謝其長期推動兩市社福及各項交流的傑出貢獻，也象徵兩市家人般的情誼。

▲ 仙台市長郡和子致贈締盟20週年仙台紀念達摩給黃偉哲。（圖／南市府提供）

黃偉哲表示，仙台是台南在日首座友誼市，20年以來，雙方官方與民間在歷次天災中相互關懷守護，築起患難與共的珍貴情誼。黃市長去年6月贈送的蘭花在今年初再次綻放新蕊，正象徵兩市友誼世代傳承。

廣告 廣告

▲ 黃偉哲頒贈榮譽市民證書給仙台市議者野田讓。（圖／南市府提供）

黃偉哲強調，儘管今天仙台市戶外氣溫在零度以下，但仙台市的熱情令人倍感溫暖，人生難得有幾個二十載，期盼這份情誼能轉化為更多實質交流，讓雙方友誼長久傳續。

仙台市長郡和子表示，感謝黃偉哲在這個特別的日子來訪仙台，並回憶去年11月率團訪問台南時受到的溫暖接待，對台南的美好印象深刻。郡市長指出，締盟20週年是雙方交流的重要里程碑，今日同步於仙台車站舉辦台南宣傳活動，令她深感欣慰與感動。為紀念此重要時刻，郡䒢特別贈予締盟20週年的仙台紀念達摩，象徵兩市友誼長存。也希望未來能展開更多領域的交流。

仙台市議長野田讓表示，感謝去年訪問台南時黃市長的熱忱款待。在締盟紀念日之際，他指出兩市能在多元領域建立堅實的友好關係，仰賴兩市市民溫厚的情誼與長期的交流。野田議長更特別提及，在「311大地震」艱難時刻，台南提供的即時援助與溫暖支持，協助仙台度過難關，期盼這份跨越國界的友好能夠生生不息。

黃偉哲於會中親自頒贈「榮譽市民證書」給野田讓議長，表彰其多年來推動兩市情誼的卓越貢獻。黃偉哲表示，野田議長不僅致力於兩市身心障礙福祉的交流、在文化及防災等各領域，也做出許多貢獻，希望透過「榮譽市民證書」傳達台南的感謝。

除了拜會外，市府團隊也特別於仙台車站2樓舉辦台南農特產品試吃活動。現場人潮湧動 盛況空前，在締盟20週年的重要時刻，與仙台的老朋友們一同共襄盛舉，品嚐來自台南的美味，分享這份友誼的成果。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

高榮跨科團隊接力守命 員工葉克膜續命42天心臟移植再寫生命奇蹟

不顧高雄民生 高雄捍衛隊爆柯志恩連媽祖的錢都敢擋

新任高雄市警局長趙瑞華上任 陳其邁強調他只有這個要求