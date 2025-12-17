黃偉哲與國小學童共享台灣鯛營養午餐 鼓勵吃在地惜食材愛地球

南市長黃偉哲與教育局長鄭新輝與東區崇學國小學童共進午餐，除體驗營養午餐豐盛菜色，並聆聽學校及營養師介紹台灣鯛食材。（記者李嘉祥攝）

▲南市長黃偉哲與教育局長鄭新輝與東區崇學國小學童共進午餐，除體驗營養午餐豐盛菜色，並聆聽學校及營養師介紹台灣鯛食材。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府教育局積極推動「吃在地、惜食材、愛地球」行動，將永續理念融入校園午餐，鼓勵學校將在地優質台灣鯛納入校園菜單，透過提升菜色品質、選用本地食材、深化惜食教育及採取即時供餐量調節機制，降低午餐剩食與廚餘，成果顯著；市長黃偉哲與教育局長鄭新輝特前往東區崇學國小與學童共進午餐，除體驗營養午餐豐盛菜色，並聆聽學校及營養師介紹台灣鯛食材，也與學童進行有獎徵答。

廣告 廣告

黃偉哲市長表示，臺南有全台最完整且多元的農漁畜產業基礎，市府長期以「吃在地、學在地、惜食材、愛鄉土」為核心精神推動食農教育；學校提供的營養午餐豐盛，希望孩子們都能「頭好壯壯、午餐吃光光」，也肯定崇學國小在家長會與學校共同努力下，已達成「三天吃水果、兩天喝牛奶」營養規劃，期盼未來能持續精進，成為校園營養午餐的標竿學校。

黃偉哲市長也分享臺南校園午餐制度優勢，市府以「中央廚房、大校帶小校」方式，讓各校都能享用到健康、營養、衛生且價格合理、CP值最高的營養午餐，避免經過多層商業轉手，確保孩子吃到的都是由學校廚房阿姨親手料理的安心餐點；而台灣鯛是臺南重要養殖產物，品質優良、營養價值高，鼓勵各校多加運用在地良品入菜，除支持在地漁民，也讓孩子吃得新鮮安全又健康。

黃偉哲市長說，市府未來會持續推動光盤行動、菜色多元設計、食材在地化與飲食環境教育，讓孩子從日常餐桌中學習愛護土地、尊重食物；根據教育局統計，全市校園午餐廚餘已減量約18.8%，顯示菜色好吃、孩子願意多吃，自然就能減少浪費。

教育局長鄭新輝指出，學校營養師依教育部規範設計均衡菜單，每月至少提供兩次魚類或海鮮，並鼓勵使用當季在地食材，包含虱目魚、台灣鯛等優質海鮮，同時搭配營養教育宣導，提升菜色可口度與食用率，並結合教師、家長與學生共同推動惜食觀念，使校園廚餘逐年下降。

崇學國小校長洪榮進說明學校菜單兼顧營養與低碳教育，營養師持續研發多元烹調方式，並從菜單控管、提升食慾、合理供餐及惜食教育四大面向進行規劃，讓學生在享用美味午餐同時，也能認識在地、珍惜食材。