黃偉哲與法友台議員深度會談

台南市長黃偉哲訪法，會晤國會議員馬堤諾，對話歐洲政經最前線。

（市府提供）

記者林雪娟∕台南報導

台南市長黃偉哲正於法國訪問，於當地時間四日造訪駐法國台北代表處，並在郝培芝大使陪同下，與法國國民議會友台小組副主席馬堤諾議員會晤，三方就綠能政策、農業貿易、地方政治及國際情勢等議題進行深度會談。

郝培芝指出，黃偉哲與馬堤諾皆具國會議員及地方治理經驗，而馬堤諾也是一名自耕農，長期投入環境政策與農業議題，與具有農推背景、積極行銷台南農產品的黃偉哲有許多交流空間。

黃偉哲分享台南推動潔淨能源成果，指出日照充足的台南已將綠能建設納入都市規劃，如在多處停車場與球場已建置太陽能光電系統，不僅減碳還能創造穩定的綠色收益。馬堤諾指出，法國一向重視歷史古蹟保存，而台南能在保存文化資產之際，同時推動低碳發展，兩者並行的相關經驗，令他印象深刻，對台南光電停車場與太陽能風雨球場高度讚賞，認為如此做法，值得法國行政單位借鏡參考。在熱烈的會談現場，馬堤諾也大啖新鮮台南芭樂，並戴上黃偉哲致贈的蘭花領帶，表達對台南市的友好與支持。

市府表示，黃偉哲赴法拓銷農產、會晤政要，由駐處提供周密建議與安排，當市府團隊在代表處見到我國國旗高掛飄揚，備感親切與振奮，也感佩郝大使海外奔走的成果能惠及地方政府。