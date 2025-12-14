黃偉哲表態！力挺林俊憲「延續賴清德理念 」 陳亭妃發表《與市民約定書》

民進黨立委林俊憲今日舉辦「善化、安定後援會成立大會」，現場湧入超過3000名支持者，台南市長黃偉哲也現身力挺。林俊憲辦公室提供



2026台南市長選舉，民進黨立委林俊憲、陳亭妃爭出線，林俊憲今（12/14）舉行後援會成立大會，台南市長黃偉哲現身力挺，喊出「只有林俊憲有能力延續賴清德的理念」，頗有交棒意味。陳亭妃則舉辦「人民是頭家・陳亭妃與市民的約定」說明會，正式向市民報告《陳亭妃與台南市民的約定書》，提出涵蓋城市治理、產業發展、交通建設與社會福利的完整施政藍圖。

林俊憲今日舉辦「善化、安定後援會成立大會」，現場湧入超過3000名支持者，台南市長黃偉哲也現身力挺，頗有交棒意味，副議長林志展、李宗翰、王宣貿、陳秋宏、謝舒凡、余柷青、蔡麗青、邱昭勝、楊中成、朱正軒、黃肇輝、沈震東、周嘉韋、蔡筱薇、李宗霖、林依婷、鄭佳欣、郭鴻儀、施余興望等議員及多位在地里長也都到場給予支持，現場氣氛熱絡。

廣告 廣告

民進黨立委林俊憲今日舉辦「善化、安定後援會成立大會」，現場湧入超過3000名支持者，台南市長黃偉哲也現身力挺。林俊憲辦公室提供

黃偉哲表示，林俊憲在國會的表現有目共睹，許多市府的經費都靠著他在立法院來爭取。此外黃偉哲也特別提出，只有林俊憲有能力延續賴清德的理念，呼籲鄉親朋友在市長初選民調期間，一定要排除私事，在家為林俊憲顧電話。

林俊憲致詞時暢談他對善化未來發展的完整藍圖，強調善化位處台南正中心，是台南最關鍵的戰略腹地之一，未來將以「中台南副都心」為目標，全方位推動交通、產業與生活建設。

陳亭妃今日下午於關廟聯誼會舉辦「人民是頭家・陳亭妃與市民的約定」說明會，正式向市民報告《陳亭妃與台南市民的約定書》，提出涵蓋城市治理、產業發展、交通建設與社會福利的完整施政藍圖。陳亭妃強調，台南的未來，必須由人民共同決定，而她的責任，就是把市民的期待化為具體行動。

陳亭妃今日下午於關廟聯誼會舉辦「人民是頭家・陳亭妃與市民的約定」說明會，正式向市民報告《陳亭妃與台南市民的約定書》。陳亭妃辦公室提供

陳亭妃表示，選擇在關廟聯誼會向大家正式宣布陳亭妃和市民的約定書，是因為關廟聯誼會是民主前輩聯誼的所在，今天謝謝關廟聯誼會多位民主前輩協助亭妃安排這個活動，這裡是許多民進黨前輩長年交流的重要據點，承載台南深厚的民主記憶與情感，她希望在這個具有歷史重量的地方，向市民報告自己27年來的從政初心，以及對台南下一個階段的承諾。

陳亭妃指出，從政27年來，她始終把台南當作一生的「牽手」，過去8年更實地走訪台南37區，蹲點傾聽基層聲音，並不斷修正、充實市政藍圖。《與市民的約定書》正是這些年來民意累積的成果，也是她對台南未來的具體承諾。「27年的堅持，我始終相信，台南值得更好。」她已經準備好，將以女性特有的溫柔、堅持與勇敢，扛起責任，顧好「台南」這個家，帶領城市邁向下一個里程碑。

陳亭妃今日下午於關廟聯誼會舉辦「人民是頭家・陳亭妃與市民的約定」說明會，正式向市民報告《陳亭妃與台南市民的約定書》。陳亭妃辦公室提供

更多太報報導

妃憲大戰搶出線！陳水扁：期待台南誕生第一位女市長

TVBS民調落後陳亭妃、領先林俊憲 謝龍介：藍白合會有新局面

拼市長初選會贏！林俊憲下營後援會成立 法醫高大成現身支持