黃偉哲表揚 亞青運南市奪牌選手

南市長黃偉哲表揚亞青運南市奪牌選手，勉勵持續精進，讓世界看見臺南青年實力。（記者李嘉祥攝）

亞洲青年運動會圓滿落幕，台灣代表團參加十六項競賽，榮獲七金、九銀、廿四銅等共計四十面獎牌，締造歷屆最佳成績；臺南市選手表現出色，永仁高中喬麗爾、吳沛萱於亞青運女子三對三籃球項目摘下金牌，光華高中吳兆騏於男子五十公尺蝶式奪銅，田徑選手羅僅翔則在男子四百公尺跨欄與男子異程接力勇奪二面銅牌，市長黃偉哲特頒授「臺南之光」獎牌祝賀，也肯定選手為國爭光。

市長黃偉哲表示，臺南選手於國際舞台展現令人驕傲的韌性與實力，不僅為國家爭取榮耀，也讓世界看見南青潛力與競爭力，感謝學校配合、教練專業訓練及家長陪伴支持，讓四位選手在面對遙遠旅程與截然不同的氣候、飲食等挑戰時，依然能展現強大氣勢與堅定意志，於亞青運奪下金牌與銅牌。

黃偉哲市長指出，國際競技環境競爭日益激烈，無論籃球、田徑等運動項目，台灣都需持續投入，才能穩固並提升國際競爭力；市府強化獎金制度、改善訓練與支援環境，雖已有顯著進展，但仍有精進空間，未來會持續與中央新成立的運動部合作，配合國家級運動策略打造更完整、具系統性的運動發展體系，成為選手堅實後盾，提供穩定且專業支持，協助在國際舞台上再創佳績。

陳良乾局長說，賽事優異成果反映出市府長期深耕體育的成果，未來會持續強化訓練體系、穩定投入培訓資源，提供選手更佳的成長與發展環境，協助在國際舞台突破自我，為臺南與台灣再創佳績。