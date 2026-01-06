黃偉哲視察中山國中新教學行政大樓工程進度

南市中山國中新教學行政大樓工程建築外觀已粗具規模，市長黃偉哲視察工程進度盼儘速完工提供優質環境。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府投入約1.1億元進行中西區中山國中新建教學行政大樓工程，重建校舍結合教學、行政與展演空間設計，並透過通透量體與開放式舞蹈展演廣場，讓校園學習風景自然融入社區日常，預計115學年度落成啟用，目前建築外觀已具規模，市長黃偉哲特由教育局長鄭新輝陪同至工地關心施工情形。

黃偉哲市長表示，中山國中創校近70年，市府持續投入資源完成多棟校舍補強與更新工程，為師生打造安全友善學習空間；新建教學行政大樓兼顧教學行政機能與社區共享概念，透過建築設計與色彩運用展現中庸之美，展現校園永續發展願景，也期盼工程如期如質完工，提供師生更優質教學環境。

鄭新輝局長指出，安全完善的校舍是學生安心學習的重要基礎，新建教學行政大樓可有效改善校園原有空間配置，提升整體機能與完整性；新校舍外觀以穩重色系搭配醒目設計，以白色基調搭配亮橘色遮陽牆，呼應學校樸實中帶亮點精神，並透過大面積採光窗、屋頂太陽能光電板與中央步道串聯設計，展現節能減碳效能，兼具實用與美感，將為中山國中帶來嶄新校園風貌。

中山國中說明新校舍基地為早年拆除的行政大樓原址，時隔40餘年重新啟動建設，不僅形塑全新校門意象，也新增中央川堂，提供師生安全舒適的學習與等候空間；學校會持續秉持「仁恕誠樸」校訓精神，結合課程活化、國際教育與永續理念，讓新校舍成為中山國中邁向下一個百年的重要基石。