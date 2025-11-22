黃偉哲視察烏樹林風災廢棄物暫置區火警

▲市長黃偉哲視察火勢灌救情形，並與消防局及環保局人員討論與交換意見。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】昨（21）日晚間位於後壁區烏樹林的丹娜絲風災廢棄物暫置區發生火警，台南市消防隊獲報後即趕往現場灌救，環保局也出動機具協助作業，今（22）日上午台南市長黃偉哲前往視察，感謝消防同仁及環保局在最短時間內就控制住火勢延燒，並提到後續將防止堆置物內部悶燒擴散。

黃偉哲表示，感謝消防局第一大隊、義消及環保局的全力投入，於最短時間內控制住火勢。目前因廢棄物堆內仍有悶燒情形，需持續挖掘讓熱氣逸散，降低現場溫度，再以灌水方式壓制，預估仍需一些時間處理，期盼能盡快阻斷延燒，以降低風險。

環保局表示，昨晚在第一時間調派六台挖土機、八台水車到場，配合消防局投入滅火作業，同時出動移動式空氣品質監測車於下風處監測空氣品質並完成通報，後續也將持續密切追蹤監測數據。

環保局提到，這次出動的移動式空氣品質監測車，是今年新打造，可24小時連續監測火場下風處空品，提供最即時空品數據。依今日中午12時最新監測數據，PM2.5為45.14µg/m³、PM10為72.26µg/m³，環保局將持續監測空品直至火勢熄滅，由於風災後產生大量的廢棄物，後壁烏樹林暫置場自7月8日開始進場，目前累積超過25萬公噸。

為加速清運，市府已向中央申請補助，並先行動用市庫代墊及災害準備金共3億500萬元，確保清運工程不中斷。包括營建混合物及廢樹枝清運兩案均已進入發包程序，力求儘速清除廢棄物，騰出場地空間，降低環境及安全風險。

▲台南市消防隊現場灌救及環保局出動機具善後。

