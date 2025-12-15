黃偉哲視察農水路建設 憂財劃法修正後補助大減

（中央社記者楊思瑞台南15日電）台南市政府加強農水路設施改善，近7年完成總長度相當4.7條國道1號高速公路，台南市長黃偉哲表示，受財劃法修正影響，明年度中央補助恐大幅縮減，仍將努力爭取經費投入。

黃偉哲今天會同農業部農田水利署副署長陳衍源及地方民意代表、在地農民視察學甲區中洲農地重劃區緊急農水路改善成果，並希望中央持續補助農水路改善預算。

黃偉哲說，農水路設施是農漁業經濟基石，也是農村生活環境重要指標，為提升農機具作業便利性及農產品運輸效率，市府近7年來投入農地重劃區農水路改善經費約新台幣35.53億元，其中包含中央補助緊急農水路改善經費10.54億元、早期農水路改善經費9.99億元及市府自籌預算15億元。

黃偉哲表示，另外投入於非農地重劃區農漁水路改善經費亦達31.74億元，合計完成改善農路約達1743公里、水路約達226公里及漁路約達147公里，改善總長度約等於4.7條中山高速公路，成果全國第一。

黃偉哲強調，地方與中央共同投入，希望讓農民出入更安全、方便，但明年度中央補助地方政府推動農地重劃區農水路經費，受財劃法修正影響恐大幅縮減，直接衝擊農業生產基礎建設，將持續努力爭取經費做好農水路建設。

台南市政府地政局長陳淑美表示，學甲區中洲農地重劃區農路改善工程為今年度中央補助辦理緊急農水路改善案，其中東西幹路改善長度共589公尺，今年9月竣工並完成驗收，改善前原路面破舊龜裂顛簸、雜草亂生導致路寬僅餘4.8公尺，改善後地盡其用、路面平順，用路寬達8公尺。

陳淑美指出，此區域周邊農作物以紅蔥頭、高粱、洋香瓜等為大宗，改善後農路大幅提升農產品運輸效率，有效促進現代化農業發展。（編輯：張銘坤）1141215