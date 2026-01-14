黃偉哲視察關切關廟砲校營區

市長黃偉哲（左三）視察關廟新砲校營區。

（市府提供）

記者黃文記∕關廟報導

陸軍關廟砲兵學校校舍於一一四年十月完成，士官兵已全面進駐，台南市長黃偉哲日前特地前往實地視察，關心官兵入駐後的使用情形與生活環境。黃偉哲感謝國防部與市府團隊攜手合作完成新校區的硬體建設，為國軍打造節能減碳與智慧管理並重的現代化營舍與生活空間。

南市府表示，陸軍砲兵學校的遷建案是由國防部出資、台南市政府工務局代辦，為中央與地方良好合作的典範，整體腹地較舊校區增加約十公頃，建築配置順應地形，多採ㄇ型設計，提升自然通風與採光效果，預計進駐士官兵及學員約二千六百人。除了提供砲校一個優質訓練的新營舍，亦促進關廟地區居民的建設發展與經濟環境。

市長黃偉哲表示，陸軍砲兵訓練學校順利地遷到關廟新校址，從舊址搬到新址，不只是從永康到關廟而已，最重要的是軍士官們擁有完善的訓練場地，以及更嶄新的居住營舍。關廟砲校順利遷建，是中央與地方攜手合作的成果，對於地方而言，既能加速關廟周邊交通暢通也能帶動地方發展需求，對砲兵學校官兵來說，遷校後能擁有更佳的營舍與訓練條件，而搬家後的永康舊址也能開發更多的公共建設，因此是一件多贏的美事。

在視察時，砲校校方也向黃市長反映營區內手機訊號不佳的問題，黃市長立即允諾會協助解決，後經市府居中協助，電信業者已與校方決議，將於砲校營區內設置行動基地台，未來也將擇適當位置設置永久的基地台，讓官士兵們不須再為手機收訊問題傷腦筋。

另外，為完善砲校營區的公共運輸機能，市府交通局多次與在地議員、砲校代表及在地里長辦理會勘，校方表達需求較高的時間為每週五及週日下午六時至九時之間，搭乘的往返點是由砲校營區往關廟及高鐵台南站，並希望規劃設置「湯山營區」公車站位。

市府交通局表示，現階段為因應砲校公共運輸乘車需求，自十五日起綠十六線公車每日夜間兩班次繞駛湯山營區，官兵與學員可搭乘晚上七時四十五分往關廟轉運站轉乘紅幹線公車，或直達高鐵台南站轉乘高鐵；收假可搭乘晚上八時十五分高鐵台南站發車班次，約於八時四十分抵達湯山營區。未來交通局也將依乘車情形滾動檢討公車服務，提供官兵們更便捷的大眾運輸服務。