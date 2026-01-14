黃偉哲視察關廟新砲校營區 協助官兵完善營區生活機能

▲黃偉哲市長視察營區與陸軍司令呂坤修上將會談。

【記者 劉秋菊／台南 報導】陸軍關廟砲兵學校校舍於去（114）年10月完成，士官兵也已全面進駐，台南市長黃偉哲日前（1/9）特前往關廟砲校實地視察，關心官兵入駐後的使用情形與生活環境。黃偉哲感謝國防部與市府團隊攜手合作完成新校區的硬體建設，為國軍打造節能減碳與智慧管理並重的現代化營舍與生活空間。

▲黃偉哲市長與陸軍司令呂坤修上將一同視察營區。

市長黃偉哲表示，陸軍砲兵訓練學校順利地遷到關廟新校址，從舊址搬到新址，不只是從永康到關廟而已，最重要的是軍士官們擁有完善的訓練場地，以及更嶄新的居住營舍。關廟砲校順利遷建，是中央與地方攜手合作的成果，對於地方而言，既能加速關廟周邊交通暢通也能帶動地方發展需求，對砲兵學校官兵來說，遷校後能擁有更佳的營舍與訓練條件，而搬家後的永康舊址也能開發更多的公共建設，因此是一件多贏的美事。

南市府表示，陸軍砲兵學校的遷建案是由國防部出資、台南市政府工務局代辦，為中央與地方良好合作的典範，除了提供砲校一個優質訓練的新營舍，亦促進關廟地區居民的建設發展與經濟環境，雙方也期待未來在國防建設與城市發展上，能再度攜手合作，創造國軍與地方雙贏。

在9日的視察時，砲校校方也向黃市長反映營區內手機訊號不佳的問題，黃市長也立即允諾會協助解決，後經市府居中協助，電信業者已與校方決議，將於砲校營區內設置行動基地台，未來也將擇適當位置設置永久的基地台，讓官士兵們不須再為手機收訊問題傷腦筋。

另外，為完善砲校營區的公共運輸機能，市府交通局多次與在地議員、砲校代表及在地里長辦理會勘，校方表達需求較高的時間為每週五及週日，下午6至9時間，搭乘的往返點是由砲校營區往關廟及高鐵台南站，並希望規劃設置「湯山營區」公車站位。

▲砲校駛離永康校區最後的一趟車次。

交通局表示，現階段為因應砲校公共運輸乘車需求，自 (15)日起綠16線公車每日夜間2班次繞駛湯山營區，官兵與學員可搭乘晚上7:45往關廟轉運站轉乘紅幹線公車，或直達高鐵台南站轉乘高鐵；收假可搭乘晚上8:15高鐵台南站發車班次，約於8:40抵達湯山營區。未來交通局也將依乘車情形滾動檢討公車服務，提供官兵們更便捷的大眾運輸服務。

工務局表示，國防部陸軍司令部委由台南市政府代辦「砲校遷建與開發案」，全案依「分期分區、代拆代建、先建後遷」原則推動，規劃五大工區分階段施作。新的關廟校區距北側訓練場僅約10分鐘車程，成功實現「駐訓合一」的規劃目標，相較過去永康舊校區往返訓練場需40分鐘以上，大幅縮短通勤時間，有效提升訓練效率與戰備機動能力。新校區鄰近國道3號、86號快速道路及市道182線（南屏公路），具備良好交通與動員條件；整體腹地較舊校區增加約10公頃，建築配置順應地形，多採ㄇ型設計，提升自然通風與採光效果。新建的行政中心大樓同時取得綠建築與智慧建築標章，展現節能減碳與智慧管理並重的現代化營舍特色。

工務局補充，陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區預計進駐士官兵及學員約2,600人，未來關廟在融入官兵的生活後，將可預期帶動在地的消費活動與產業發展，促進經濟活絡、公共建設及地方共榮。至於永康舊砲校校區，市府也將於遷建完成後啟動創意設計園區市地重劃作業，結合城市發展願景，為台南再添新的成長動能。(照片由台南市政府新聞及國際關係處提供)