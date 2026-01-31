黃偉哲親唱？台南「新住民生日賀卡」錄音曝…網驚呆

生活中心／饒婉馨報導

台南市政府為了展現對新住民的關懷，自 2014 年起推行多國語言生日賀卡服務。一名網友的韓國籍丈夫近期收到卡片後，在社群平台分享親身體驗，其中韓語版生日快樂歌的歌聲與台南市長黃偉哲極為神似，引起大眾對於「市長是否親自錄音」的高度討論；對此，黃偉哲市長室幕僚解答了。





黃偉哲親獻唱？台南「新住民生日賀卡」錄音曝光…網驚：都是市長唱的嗎

網友拍下新住民老公收到政府送的「生日賀卡」，懷疑是台南市長黃偉哲親自錄音獻祝福。（圖／翻攝自 Threads ＠ooo158vvv）

歌聲太像引發市長親唱引熱議 服務涵蓋九成以上新住民

原PO在Threads上的分享引發大批網友前來朝聖，許多人對於賀卡中的錄音內容感到好奇，甚至懷疑是黃偉哲市長親自開嗓錄製。貼文曝光後，大票網友陸續表示「全都是市長唱的嗎？！」、「這個也太可愛了吧」、「本來以為是那種公播版的生日快樂歌，沒想到是偉哲親唱」、「為什麼台南市民沒有啦」、「市長自己唱？好好笑哈哈哈有才」；民政局說明，這份生日賀卡自 2014 年 10 月起發放，多年來持續優化內容以強化新住民的歸屬感，2018 年增加了英、越、泰、菲、法等多國語言歌曲，2020 年更進一步更新版面，除了增加 Q 版人像，也將語系擴充至日、韓、印尼語，目前總計提供 9 國語言版本。

台南市民看到貼文後，才意外得知政府竟然有送新住民「生日賀卡」。（圖／翻攝自 Threads ＠ooo158vvv）

幕僚求證民政局揭真相 賀卡內藏照顧措施懶人包

根據《聯合新聞網》報導，黃偉哲市長室幕僚透露，「聽了好久，一開始也以為是，後來向民政局詢問，才確認不是」。民政局統計，台南市新住民人口截至 2026 年底約有 3 萬 8 千人，來源國籍分布約 100 國，而現行的 9 種語言賀卡已能服務全市近 93% 的新住民；卡片不僅提供祝福，內部還特別附帶 6 種語言版本的「新住民服務措施一覽表」，方便收件者快速掌握政府提供的各項照顧輔導資源。民政局強調，這張小卡被定位為生活的好幫手，許多受贈者反映這項服務幫助他們更快融入社會。





原文出處：黃偉哲親獻唱？台南「新住民生日賀卡」錄音曝光…網驚：都是市長唱的嗎

