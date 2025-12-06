黃偉哲親自打詐 15字留言網狂讚：全糖市長的海巡之力

台南市長黃偉哲。（圖／黃偉哲臉書）





中國社群平台「小紅書」日前因詐騙以及在台灣法定代理人問題，遭政府封鎖1年，引發外界對社群平台詐騙問題的討論。而台南市長黃偉哲，近日就因為在社群抓包詐騙集團，掀起網友熱議。

一名網友在Threads以「台南耶誕暨跨年活動 工作人員徵選公告」為題，徵求耶誕與跨年系列的親子活動、草地音樂會、大型演唱會及跨年倒數的工作人員。貼文還強調，「具有責任感、配合度高、守時守紀者優先錄取。名額有限請盡速報名」。

沒想到，文章發布不過3小時，台南市長黃偉哲的Threads帳戶，就親自在貼文底下留言：「我怎麼沒聽說我們要透過平台徵才？」當場打臉疑似詐騙帳號的貼文。留言立刻掀起網友熱議，而疑似詐騙的貼文也迅速被刪除。

不過原始文章已經被網友截圖備份，其他網友看了笑說，「這好笑，偉哲海巡的很徹底欸」、「讓你嘗嘗全糖市長的海巡之力」、「有夠衰的詐團，人家踢到鐵板，它是直接踢到鋼板，還是那種坦克履帶的級別」。

