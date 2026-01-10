即時中心／黃于庭報導

朝野各黨派持續布局2026大選，其中民進黨於台南長期握有執政優勢，因此也被視為關鍵一戰，綠委陳亭妃、林俊憲均表態有意爭取市長大位，2人均使出渾身解數，勤跑基層搏感情、舉辦造勢活動。黨內初選進入最終決戰時刻，下週就要進行電話民調，現任市長黃偉哲今（10）日親自站台，力挺黨內參選人，並喊話鄉親「顧電話」，讓他順利出線。

林俊憲今日舉行「大北門團結大會」，現任市長黃偉哲現身站台。他致詞時表示，大概2年多將近3年前，綠委郭國文也在這裡舉辦過，他接著提到旁邊中山公園遊具，有很多小朋友在玩樂，這就是延續總統賴清德政策，把公園變成更多人，不僅年輕人及長者，而是孩子也很愛來的特色公園。

接著，黃偉哲指出，林俊憲一步一腳印走來，大家都知道他的好，2天後就要進行民調了，希望鄉親支持、相挺林俊憲，讓他能夠順利出線，代表民進黨以及台南精神，繼續打拚當市長。

黃偉哲也打趣說道，親戚朋友早上如果要去市場買菜，可以跟菜攤、豬肉攤販說，接下來要民調了，收攤後趕快回家顧電話，吃飽飯不要再出門，支持、鼓勵林俊憲，他就可以順利代表民進黨參選。

原文出處：快新聞／黃偉哲親自表態！站台挺「這人」接棒台南市長 盼延續賴清德政策

