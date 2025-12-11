黃偉哲親赴一分局慰問遭砍員警 要求全力照護同仁

台南市長黃偉哲向執勤受傷員警致贈慰問品，表達支持與關懷。（南警一分局提供）

記者林怡孜／台南報導

台南市警察局第一分局德高派出所日前發生員警遭民眾暴力攻擊事件，引發社會關注。市長黃偉哲今（十一）日親赴德高派出所探視執勤受傷的員警，了解其治療及恢復情況，並向她與所有第一線員警表達高度肯定與感謝。警察局長林國清、警政署駐區督察張順調，以及台灣警察專科學校校友總會總會長戴崇賢等長官亦陪同慰問。

黃偉哲指出，員警在街頭維護治安與交通，是市民最堅實的後盾，任何攻擊執法人員的暴力行為都不容姑息。他也指示市府團隊全力協助後續醫療與照護安排，讓同仁能安心休養、早日康復，並強調市府會站在所有警察同仁身後，守護他們的安全。

黃偉哲親赴德高派出所，關心受傷員警康復情況，並勉勵第一線同仁執勤時務必注意安全。（南警一分局提供）

本月六日晚間，德高派出所員警接獲報案，前往崇德路處理一輛紅線違停且未熄火的自小客車。經依法舉發後，該名男子表面配合，未料卻突然從後座抽出露營用斧頭，朝一名女警背部揮砍。所幸她當時穿著防彈背心，僅受輕傷，送醫縫合後已無大礙，男子以殺人未遂、妨害公務現行犯送辦。

受傷員警在眾多長官的關懷下表示相當感動，也感謝各界支持，並承諾會積極配合治療，盼能早日回到工作崗位，持續為市民平安奉獻心力。