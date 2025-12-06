黃偉哲訪問法國 會唔國民議會友台小組副主席

（中央社記者張榮祥台南6日電）台南市長黃偉哲訪問法國，且會唔國民議會友台小組副主席馬堤諾（Éric Martineau），就綠能政策、農業貿易、地方政治及國際情勢等議題會談。

台南市政府今天發布新聞稿指出，黃偉哲於法國當地時間4日造訪駐法國台北代表處，並在代表郝培芝陪同下會唔議員馬堤諾。黃偉哲分享台南推動潔淨能源成果說，台南已將綠能建設納入都市規劃，在多處停車場與球場建置太陽能光電系統，減碳又創造穩定綠色收益。

馬堤諾表示，法國重視歷史古蹟保存，台南保存文化資產及推動低碳發展，兩者並行令他印象深刻。馬堤諾同時稱許台南光電停車場與太陽能風雨球場，認為值得法國行政單位借鏡參考。在熱烈的會談現場，他也大啖新鮮台南芭樂，並戴上黃偉哲致贈的蘭花領帶，以具體行動展現對台南的友好。

黃偉哲此次赴法國拓銷農產、會晤政要，由駐處提供周密建議與安排，當市府團隊在代表處見到我國國旗高掛飄揚，備感親切與振奮，也感佩郝培芝海外奔走的成果能惠及地方政府。（編輯：黃世雅）1141206