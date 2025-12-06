中央社

黃偉哲訪法 會晤友台國會議員 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

台南市長黃偉哲（左）率團訪問法國，與當地國民議會友台小組副主席馬蒂諾（Éric Martineau，另譯：馬堤諾）（左2）會晤，就多項議題進行深度會談。（台南市政府提供）

中央社記者張榮祥台南傳真 114年12月6日

黃偉哲訪法 會晤友台國會議員 台南市長黃偉哲（左）率團訪問法國，與當地國民議 會友台小組副主席馬蒂諾（Éric Martineau，另譯：馬 堤諾）（左2）會晤，就多項議題進行深度會談。 （台南市政府提供） 中央社記者張榮祥台南傳真 114年12月6日
黃偉哲訪法 會晤友台國會議員 台南市長黃偉哲（左）率團訪問法國，與當地國民議 會友台小組副主席馬蒂諾（Éric Martineau，另譯：馬 堤諾）（左2）會晤，就多項議題進行深度會談。 （台南市政府提供） 中央社記者張榮祥台南傳真 114年12月6日

其他人也在看

日本抗中戰略被大讚！前大使曝「1手段」讓各國承認台灣

日本抗中戰略被大讚！前大使曝「1手段」讓各國承認台灣

國際中心／張予柔報導日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事」言論後，引發中國一連串施壓動作，但日本政府態度堅定，絲毫沒有退縮跡象。德國媒體近日分析指出，日本在面對中國時展現出的沉著與彈性，正成為歐洲國家研究的對象，尤其是十年前便開始布局的「降低對中依賴」戰略，更被視為重要借鏡。前日本駐澳洲大使受訪時也呼籲，西方應更緊密地展現共同立場，告訴北京「若中國對台動武『一中政策』就會立即終結」，各國就會在外交層面上承認台灣。

民視 ・ 3 小時前42
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣

看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣

2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。

中時新聞網 ・ 1 天前177
普丁強硬表態拒妥協　要求烏軍撤離頓巴斯：否則將動武奪回

普丁強硬表態拒妥協　要求烏軍撤離頓巴斯：否則將動武奪回

普丁接受《今日印度》（India Today）訪問時表示：「不是我們動武解放這些領土，就是烏軍主動撤離。」目前俄羅斯實際控制約85％的頓巴斯地區。對此，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）已多次表明立場，堅決拒絕讓出任何領土。澤倫斯基日前指出，雖然全球確實希望戰爭...

CTWANT ・ 1 天前77
賴瑞隆兒子涉霸凌3名同學 邱議瑩：應儘速釐清責任、妥適處理

賴瑞隆兒子涉霸凌3名同學 邱議瑩：應儘速釐清責任、妥適處理

[Newtalk新聞] 有意參選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆遭爆出就讀小二的兒子在學校追打、霸凌同學，甚至在廁所外圍堵對方長達12分鐘，並嗆聲：「出來就打死你、甩你耳光！」對此，同黨立委邱議瑩今（5）日喊話，涉及校園安全，希望教育局、學校盡快釐清事實、妥適處理。 邱議瑩首先表示，這個是一個很揪心的事，涉及校園安全，希望學校能盡快處理，包括孩子的人生安全、相關輔導。 她也喊話，期許教育局、學校盡快調查事實、釐清責任，甚至要妥適處理，畢竟是校園安全事件。 媒體問及，中國APP「小紅書」因資安、詐騙問題，被內政部宣布封鎖1年。邱議瑩認為，台灣是充分的自由、民主國家，在台灣可以任意地隨時下載想要APP，但這些APP如果危及國家安全，那麼國家安全應該要放在第一位，如何保護國人、國家資安、個人隱私不透過APP傳到中國去，因此不叫威權，而是政府的責任，保護國人安全。 在野黨質疑是意識形態操作，如果是詐騙的話，臉書、LINE上面更多，為什麼只有小紅書被調查？邱議瑩強調，所有詐騙政府都會介入調查，但相關單位若不配合，甚至將通訊、隱私傳回中國，不是簡單詐騙問題可以處理。 邱議瑩最後舉例，如同在上週質詢中國咖

新頭殼 ・ 1 天前412
高雄要變天了？吳子嘉揭關鍵原因：綠提名「他」　柯志恩就贏

高雄要變天了？吳子嘉揭關鍵原因：綠提名「他」　柯志恩就贏

針對2026年高雄市長選舉，媒體人吳子嘉4日在中天《新聞千里馬》節目中分析，國民黨立委柯志恩不排除有當選的可能性，特別是如果民進黨提名立委賴瑞隆出戰，柯志恩當選機會就會超過5成。目前民進黨內部出現賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺等4人搶奪提名的局面。

中天新聞網 ・ 1 天前85
北京再出招！又投訴「台灣有事」發言　日駐聯合國大使駁斥：毫無根據

北京再出招！又投訴「台灣有事」發言　日駐聯合國大使駁斥：毫無根據

中日關係持續緊張，北京外交動作頻頻，日本首相高市早苗先前在國會發表「台灣有事」相關言論，中國駐聯合國大使傅聰近期二度致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）闡明中國政府立場，要求日方撤回相關答辯。對此，日本駐聯合國大使山崎和之駁斥，並直言「中國的說法毫無根據、與事實不符，完全無法接受」。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前44
鯛魚排烏龍求償將依「國賠」　懲處最高至副局長！

鯛魚排烏龍求償將依「國賠」　懲處最高至副局長！

高雄市衛生局日前檢驗全聯「台灣鯛魚排」時，因檢驗數值遭人為更動而導致錯誤數值被放大十倍，引發業者強烈抗議。衛生局長黃志中今（5）日公開還原整起事件過程，表示將依國家賠償法對業者進行賠償，同時追究相關人員責任，最高懲處層級將達副局長。

中天新聞網 ・ 1 天前20
【重磅快評】陳水扁重出江湖 賴清德芒刺在背？

【重磅快評】陳水扁重出江湖 賴清德芒刺在背？

前總統陳水扁最近滿血復活，不僅在南二都市長初選表態支持台南陳亭妃、高雄邱議瑩，還傳出他將主持電視個人節目，完全無視保外就...

聯合新聞網 ・ 1 天前10
柯文哲喊藍白合別重蹈3％、6％爭議 鄭麗文強調最大誠意與善意

柯文哲喊藍白合別重蹈3％、6％爭議 鄭麗文強調最大誠意與善意

今日是國民黨建黨131周年，苗栗縣黨部舉行黨慶暨主任委員佈達典禮，國民黨主席鄭麗文親自到場，宣布議長李文斌接任縣黨部主任委員並完成派令交付。鄭麗文表示，國民黨重視務實治理、照顧民生，每天拚建設、不搞鬥爭、不撕裂社會，希望為苗栗及全台帶來安定、安心、安全，並呼籲基層團隊以最強陣容迎接2026選舉。

中時新聞網 ・ 6 小時前5
柯文哲指藍白合「別再讓3%」　鄭麗文：一定會公平

柯文哲指藍白合「別再讓3%」　鄭麗文：一定會公平

苗栗縣長鍾東錦，在今年九月重返藍營，今天（6），國民黨主席鄭麗文就往黨部，參加新任主委的布達典禮，雖然沒有談到提名問題，卻頻頻為鍾東錦打氣。而對於前民眾黨主席柯文哲提醒，藍白合不能再有「讓3%的設計」，還說國民黨「很多把戲」，鄭麗文則回應，這次一定會有公平、公開、公正的遊戲規則，「謝謝柯主席的關心」。

TVBS新聞網 ・ 6 小時前3
史上最危險 !? 美重大轉向 發布新國安戰略 全面遏制中國、歐洲挨罵了

史上最危險 !? 美重大轉向 發布新國安戰略 全面遏制中國、歐洲挨罵了

[Newtalk新聞] 美國白宮於 12 月 5 日正式發布《2025年國家安全戰略》（NSS-2025），被外界解讀為川普政府在冷戰後外交政策上的一次重大轉向。新戰略在對中國、歐洲及全球戰略布局上均呈現顯著調整，被形容為美國自建國以來最具爭議與危險的官方文件之一。 根據 X 帳號 @cskun1989 的分析，NSS-2025 首次在官方文件中全面否定過去 30 年的對華接觸政策。該帳號指出，文件稱美國過去試圖透過開放市場將中國納入國際規則體系的做法「徹底失敗」，反而促成中國經濟與國力增長，並將其力量用於自身利益。文件將中國定義為印太地區及全球經濟安全的核心競爭對手，指稱中國在低收入國家建立製造體系、透過「第三國出口」規避關稅，以及推動產業補貼和技術擴張，構成對美國的「系統性挑戰」。 新戰略在對中國、歐洲及全球戰略布局上均呈現顯著調整，被形容為美國自建國以來最具爭議與危險的官方文件之一。 圖:翻攝自X帳號@rainbow78521 分析指出，NSS-2025提出要「重設對華關係」，核心原則包括互惠、公平與供應鏈重構，並呼籲將核心科技產業回流美國。文件明確指出台灣是第一島鏈的最後防線，

新頭殼 ・ 1 小時前1
美新版「國安戰略」8次提及台灣：不支持片面改變台海現狀

美新版「國安戰略」8次提及台灣：不支持片面改變台海現狀

川普政府於當地時間5日公布新版「國家安全戰略」（NSS），文件中提及台灣高達8次，明確表示「美國不支持任何片面改變台海現狀」，並將遏止台海衝突列為印太地區的首要戰略課題，強調美國需和盟友共同採取更多實

台視新聞網 ・ 9 小時前3
談綠桃園市長人選進度　王義川：1、2月定案

談綠桃園市長人選進度　王義川：1、2月定案

[NOWnews今日新聞]2026年九合一選舉，民進黨桃園市長人選備受矚目，包含總統府副秘書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰都被點名。對此，王義川今（6）日上午替議員參選人張銘祐站台受訪時透露，...

今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前4
台中市長選舉網路投票　楊瓊瓔暫居領先

台中市長選舉網路投票　楊瓊瓔暫居領先

2026年台中市長選舉戰況逐漸升溫，藍綠白三黨均有人選表態參選或被點名。針對4位可能人選的網路投票，截至5日上午10時30分，國民黨立委楊瓊瓔以33%的支持度暫居第一，立法院副院長江啟臣以31.2%緊追在後。

中天新聞網 ・ 1 天前8
川普版「國安戰略」8度提台灣！顧立雄：印太和平穩定是美國最核心利益

川普版「國安戰略」8度提台灣！顧立雄：印太和平穩定是美國最核心利益

美國川普政府公布新版「國家安全戰略」報告，提及台灣多達8次，並強調嚇阻台海衝突是優先事項。對此，國防部長顧立雄今（6）日表示，可以很清楚知道，印太區域和平穩定還是美國最大的核心利益，美國急於推動，印太周邊國家偕同產生有效的集體嚇阻，而台灣也要強化自我防衛能力跟決心。

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前28
卓冠廷高喊性羞辱護馬郁雯　網友挖黨部10樓不堪往事打臉

卓冠廷高喊性羞辱護馬郁雯　網友挖黨部10樓不堪往事打臉

民進黨台北市議員參選人馬郁雯因柯文哲案受到關注，競選看板卻被前台北市政府副發言人郭音蘭發現掛在涉黃按摩店上，引發各界議論。馬郁雯強調掛設程序一切合法，並已將看板下架。不過，民進黨新北市議員卓冠廷4日發文反控藍營對馬郁雯進行「性霸凌」，此番言論隨即遭網友翻出民進黨過去MeToo事件狠打臉。

中天新聞網 ・ 1 天前4

小紅書暫封鎖1年　總統府：尊重內政部決策

（中央社記者沈佩瑤台北5日電）「小紅書」APP涉詐風險高且資安檢測不合格，內政部命令暫行封鎖1年。總統府發言人郭雅慧今天受訪表示，詐騙案件無法配合政府追查，尊重內政部的決策。

中央社 ・ 1 天前1
蒲亭：烏軍須撤離頓巴斯　不自己走就被打走

蒲亭：烏軍須撤離頓巴斯　不自己走就被打走

[NOWnews今日新聞]俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin），人正在印度展開國事訪問，將於新德里出席年度印俄峰會，2國著重探討能源合作，強調並沒有受到西方制裁影響，雙方預計還會討論一些重大項...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前3
同是中小型島國 紐西蘭學者：台灣在印太求生存 必須清楚自身定位

同是中小型島國 紐西蘭學者：台灣在印太求生存 必須清楚自身定位

[Newtalk新聞] 東海大學政治學系與中國大陸暨區域發展研究中心、亞洲政經與和平交流協會日前舉辦「中國在印太」系列座談，紐西蘭坎特伯里大學政治學系陳永福教授指出，台灣與紐西蘭都能體認到「地理與結構限制」的重要性，在中國影響力提升、美國戰略冷熱不定的背景之下，同樣必須清楚自身利益與定位，才能避免隨波逐流。 講座由東海大學政治學系張峻豪主任暨協會理事長主持，另有中興大學國政所蔡東杰教授、東海陸研中心林子立主任與東海政治系吳俊德助理教授三位學者共同與談。張峻豪表示，「中國在印太」系列座談打破過去單純從美國或台灣本位思考的觀點，透過跨國視野理解中國行為邏輯，以地緣政治、經貿結構與區域安全等視角，分析中國的印太戰略布局，也探討台灣如何在國際局勢當中定位自身價值。 紐西蘭視角：小國如何在大國競逐當中尋找生存空間 陳永福長期參與紐西蘭外交政策的討論，他認為印太局勢的核心已經不是單純的美中競逐，而是牽動周邊國家安全、經濟決策與外交走向的結構性變動。中國龐大的經濟量體足以撼動全球商品價格，進而引發各國保護主義反彈；同時，中國在南太平洋、非洲與其他西方缺乏深度參與的地區推動基礎建設和投資，反映「以長期

新頭殼 ・ 1 天前2
美「國安戰略」加大挺台力道？　學者：別過度樂觀

美「國安戰略」加大挺台力道？　學者：別過度樂觀

美國川普政府公布了最新版的「國家安全戰略」，不支持片面改變台海現狀，還點名日韓必須協防第一島鏈，學者解讀，台灣在半導體有主導地位，因此對美國來說具有重大利益，未來在西太平洋的掌控力度也會增加。

TVBS新聞網 ・ 6 小時前發起對話