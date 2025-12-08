黃偉哲訪荷蘭友誼市阿梅瑞 盼拓展高科技園區交流

（中央社記者楊思瑞台南8日電）台南市長黃偉哲日前出訪歐洲期間，曾前往台南友誼市荷蘭阿梅瑞市（Almere）拜會市長范德盧（Hein van der Loo），針對高科技園區發展交換意見，盼拓展更多交流。

台南市政府今天發布新聞稿指出，黃偉哲此行與台灣駐荷蘭代表處代表田中光一同前往阿梅瑞市（Almere，又譯：阿梅爾）拜會范德盧，延續兩市自2009年簽署經貿投資備忘錄並締結為友誼市情誼。

黃偉哲回顧自1624年以來台南與荷蘭的歷史連結，去年台南迎來與世界相遇400週年，更突顯兩市在歷史與文化上的深厚淵源，過去兩市官方訪團曾多次互訪，台南歡迎阿梅瑞市相關業者、師生團體、科技人才造訪，進行產業或教育考察，增進跨文化理解。

范德盧向黃偉哲表示，阿梅瑞市自1976年建市，即將迎來城市的50週年，憑藉鄰近阿姆斯特丹的區位優勢及循環經濟城市定位，阿梅瑞市正規畫興建首座科技園區（High-tech Campus），盼打造結合高等教育、住宅與產業的複合型基地。

黃偉哲分享台南產業實務經驗指出，產業投資關鍵要素包括土地、供電、供水、人才與勞動力，台南市不僅透過再生水穩定供應高科技製程用水，同時供應充沛綠電，導入永續能源做法，隨著台灣半導體產業赴歐設廠趨勢明確，期盼兩市未來能在高科技領域創造互惠雙贏局面。

台南市政府提供資料指出，阿梅瑞市由過去填海造陸用地轉型為兼具商業與住宅機能都市，面對氣候變遷挑戰，積極推動低碳與循環經濟政策，除地理條件優越，並以特色現代化建築呈現獨特都市風貌，台南市圖書館曾於2022年舉辦阿梅瑞靜態特展，讓市民體驗友誼市魅力。（編輯：李亨山）1141208