黃偉哲訪荷 與阿梅爾市長交流

市長黃偉哲日前訪荷蘭阿梅爾市長范德盧，雙方就設置科技園區進行意見交流。（市府提供）

記者林雪娟∕台南報導

台南市長黃偉哲日前出國拚外交，期間與駐荷蘭台北代表處大使田中光一起拜會荷蘭阿梅爾市（Almere City）市長范德盧，延續兩市自二００九年簽署經貿投資備忘錄並締結為友誼市情誼，並就高科技園區發展，雙方交換意見、拓展更多可能。

台南與荷蘭自一六二四年以來以歷史連結，去年台南迎來與世界相遇四百週年，突顯兩市在歷史與文化上的深厚淵源，過去兩市官方訪團曾多次互訪，他歡迎阿梅爾市業者、師生團體、科技人才，多來台南進行產業或教育考察，增進跨文化理解。

范德盧表示，阿梅爾市自一九七六年建市，即將迎來城市的五十週年；憑藉鄰近阿姆斯特丹區位優勢及循環經濟城市定位，阿梅爾市正規劃興建首座科技園區，盼打造結合高等教育、住宅與產業的複合型基地。

黃偉哲也分享台南產業的實務經驗，指產業投資的五大關鍵要素，包括土地、供電、供水、人才與勞動力，台南市不僅透過回收再生水來穩定供應高科技製程用水，也供應充沛的綠電；隨著台灣半導體產業赴歐設廠趨勢明確，黃偉哲說，在南科園區持續擴增下，也期盼兩市未來能在高科技領域創造互惠雙贏局面。

田中光大使認為，台灣與荷蘭在半導體供應鏈合作前景可期，推薦阿梅爾訪團造訪台南，兩市除推動城市外交，並共推台荷關係。阿梅爾市由過去填海造陸用地，轉型為兼具商業與住宅機能都市，面對氣候變遷挑戰，積極推動低碳與循環經濟政策，三年前，台南市圖曾舉辦阿梅爾靜態特展，讓民眾體驗友誼市魅力。