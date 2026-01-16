黃偉哲訪菲姊妹市 洽談合作

市長黃偉哲十六日訪問菲律賓姊妹市阿克蘭省，期許促進雙方的城市交流合作。

市長黃偉哲上任後快閃首次訪問菲律賓，十五日參加巨人節競賽，十六日拜會姊妹市阿克蘭省，與省長米拉弗洛斯會談，期望促進雙邊合作菲律賓阿克蘭省的米拉弗洛斯省長（Jose Enrique M. Miraflores）在去年八月初來訪，兩地正式締結為姊妹市，隨即響應黃偉哲市長的邀約建議，於十一月舉行的大台南旅展設攤行銷。為了感謝阿克蘭省對於本市重要活動的支持，黃市長應省長邀請回訪，於十五日深夜抵達阿卡蘭首府卡利博市，十六日早上赴省政府與省長會晤洽談未來雙邊合作構想。

黃偉哲市長認為，此次不僅是台南市與阿克蘭省正式締結為姊妹市後的首次造訪，更是他就任市長以來首次造訪菲律賓，可說別具意義。他感謝阿克蘭省去年參加「大台南國際旅展」，讓更多台南市民認識阿克蘭省的觀光優勢，特別是長灘島為享譽國際的旅遊景點，每年約吸引二百萬人次旅客造訪，未來希望能多交流在永續觀光上的發展經驗。

黃偉哲到訪正逢阿克蘭省最知名節慶阿替阿替漢節舉辦期間，南市府也組團共襄盛舉參與十五日下午的巨人節競賽遊行頒獎典禮。黃市長表示，整座城市瀰漫著如嘉年華般的狂歡氣氛，令人印象深刻。黃市長也特別向省長發出邀請，歡迎阿克蘭於今年十月參與即將在台南舉辦的「南瀛國際民俗藝術節」。

米拉弗洛斯省長偕該省議員及省府團隊連袂熱情接待黃市長一行，他表示去年阿克蘭省參加了台南旅展，讓兩方的合作有很好的開始，他期待今年能夠進一步率更多的業者到台南參加旅展，深化雙方在觀光、教育以及商業上的合作，今年是阿克蘭省建省七十週年，將舉辦系列慶祝活動，將邀請黃市長再訪。